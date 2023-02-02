En büyük meme tokenlerden biri devasa bir yakım duyurdu. Fiyatı duyurunun ardından hızla yükseldi.

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Meme tokenlerin en büyük fiyat katalizörlerinden biri token yakımlarıdır. Bugünlerde ekipler harekete geçti. Shiba kendi metaverse ve layer2 çözümünü ilan etmeye hazırlanıyor. Derken Floki Inu devasa bir yakım açıkladı ve fiyatı uçtu. Bugün ise peşi sıra diğer bir meme token büyük bir yakım duyurdu.

BaybDoge Coin (BABYDOGE)

BabyDoge (BABYDOGE) topluluğu tokenin fiyatını artırmak ve popülerliğine destek sağlamak için bugün önemli bir yakım duyurdu. Bugün gelen duyuruda 1 milyon doların üzerinde değere sahip 682 trilyon token yakıldı. BaybDoge fiyatı gün içinde 0,000000001597 dolara ulaşarak %10’un üzerinde artış yaşadı. İşlem hacmi ise %40’ın üzerinde artışla 6,3 milyon dolara ulaştı.

Ekip bugün yaptığı duyuruda şunları yazdı;

“682 trilyon BabyDoge, tahmini 1.091.200 dolarlık token yakıldı.”

Ayrıca BabyDoge Swap DEX’ten 2,6 trilyon token geri alım ve yakma işlemi gerçekleştirdiklerini de açıkladılar. BSC Scan’den alınan veriler, 682 trilyonluk yakma işleminin 2 Şubat saat 01:00’de gerçekleştiğini gösteriyor. Bununla birlikte, geliştirme ekibinin bu kadar büyük çaplı yakma işlemlerini ilk kez gerçekleştirdiği söylenemez; zira en son örneklerden biri geçtiğimiz Aralık ayında 1 katrilyon tokenin yakılmasının yanı sıra 16 BNB’nin geri alımı ve yakılmasını içeriyordu.

BaybDoge Coin Yakım

Bunların yanı sıra, sadece dört gün önce 33 trilyon token yakıldığı için topluluk da yakma işlemlerine kendi katkılarını sağlıyor. Bu kalıcı yakımlar üyeleri teşvik etmek için kullanılacak bir yakım portalı olmamasına rağmen devam ediyor. Ekip, yakım portalının özellikleri ve lansmanı için yarın bir toplantı yapmayı planlıyor. Eğer güzel bir karar çıkarsa fiyat artışı devam edebilir. Son yakma işlemlerinin ardından, yakılan arz oranı %48 sınırını aşarak şu anda %48,119 seviyesinde ve 202,1 katrilyon tokena ulaştı. Geçtiğimiz hafta içinde 836 trilyon token yakıldı.

Kripto para piyasaları genel olarak toparlanıyor. Kümülatif değer 1 trilyon 90 milyar dolara ulaştı. Günlük işlem hacmi 64 milyar dolara yükseldi. Bitcoin ise 23.800 doların üzerinde bulunuyor. Fed Başkanının açıklamaları yılın geri kalanında risk piyasaları için daha fazla umut vadediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.