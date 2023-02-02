Okuma Süresi: 3 Dakika

BTC, ABD FED’in faiz artırımına ilk başta tepki vermese de, varlık saatler sonra yükselişe geçerek beş aydan uzun bir sürenin en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Çoğu altcoin, ETH’nin daha önce 1.700 dolara yükselmesiyle günlük ölçekte daha da etkileyici kazançlar elde etmiş gibi görünüyor.

Bitcoin 24.000 Doların Üzerine Çıktı

Bitcoin, 2013’ten bu yana en iyi Ocak ayını kapatarak aylık neredeyse %40’lık bir artış kaydetti. Bu, varlığın nihayet yılın başında 17.000 doların üzerine çıkması ve ay sonunda neredeyse 23.000 dolara sıçramasıyla gerçekleşti.

Ancak, ABD Merkez Bankası’nın yılın ilk FOMC toplantısını tamamlayacağı dün (1 Şubat) fiyat dalgalanmasının artacağına dair bazı beklentiler vardı. Tahminlerin çoğu, merkez bankasının faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını gösteriyordu ki bu da önceki 75 puanlık artışlar göz önüne alındığında riskli varlıklar için genellikle yükseliş olarak kabul edilir. Fed bunu takip ederek faiz oranlarını %4,75’e çıkardı ve Powell sadece birkaç artış daha olabileceğini öne sürdü.

BTC ilk başta tepki vermedi, ancak ilerleyen saatlerde manzara değişti. Varlık önce 23.000 doların altına indi, ardından bazı borsalarda 24.350 dolara kadar yükseldi. Bu, Ağustos 2022 ortasından bu yana görülen en yüksek fiyat oldu.

Bitcoin bu yerel zirveden bu yana bir miktar değer kaybetti ancak günlük ölçekte hala yeşil renkte işlem görüyor. Bu nedenle, piyasa değeri 460 milyar dolara ulaştı ve altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti %42,2 seviyesine kadar geldi.

Altcoin’ler Yükseliyor

Altcoin’ler de dün FOMC duyurusu öncesinde sessizdi, ancak çoğu şimdi yükselişe geçmiş gibi görünüyor. Ethereum bu konuda başı çekiyor. İkinci en büyük kripto daha önce 1.700 dolara dokundu ve şu anda bu çizginin altında dursa da, gün içinde %6’nın üzerinde artış gösterdi. Binance Coin (%7,5) 330 dolara ulaştı. Benzer kazançlar Cardano, Solana, Polkadot, Uniswap, Litecoin ve Shiba Inu’da da görülüyor.

Polygon ve Avalanche bir günde en fazla fiyat artışına sahip iki coin oldu. Sırasıyla %14 ve %15 artış göstediler. Sonuç olarak, MATIC 1,22 dolardan işlem görürken, AVAX 22 dolardan sadece birkaç adım uzakta görünüyordu.

Düşük ve orta sermayeli altcoin’ler da benzer kazançlara sahipti. Bu nedenle, toplam kripto piyasa değerinin günlük 30 milyar doların üzerinde artış göstermesi ve 1,1 trilyon dolara yaklaşması şaşırtıcı değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.