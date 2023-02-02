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Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı tahmin edilen OpenAI’nin yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, yaptığı Bitcoin yorumu ile herkesi şaşırttı. İşte 2 Şubat’ta yayımlanan bir araştırmaya göre, lansmandan sadece iki ay sonra tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT’nin BTC yorumu.

ChatGPT’nin Bitcoin Yorumu

Metin tabanlı bir yapay zeka platformu ChatGPT, çeşitli görevleri yerine getirmedeki yeterliliğiyle popüler hale gelmiş durumda. Farklı piyasa varlıkları için potansiyel fiyat öngörülerini sunuyor olmasından dolayı alım satım işlemlerinden bu araçtan yararlanılması mümkün. Bu bakımdan ChatGPT kripto para piyasasını çeşitli şekillerde etkileyebilir. Piyasa verilerini incelemek, potansiyel eğilimleri tahmin etmek ve alım satım fırsatlarını tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca otomatik ticaret algoritmaları oluşturmak ve karar verirken rehberlik yapması için de kullanılabilir.

ChatGPT, piyasa verilerini analiz ederek yatırımcıların daha iyi kararlar almasına ve yeni fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olabilir. Kullanıcı sorularını hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlayarak müşteri desteğine de yardımcı olabilir.

Popüler kripto para odaklı YouTube kanalı Altcoin Buzz’un sunucusu ChatGPT’ye Bitcoin fiyatı hakkında soru sordu. Sunucu, ChatGPT’den 2030 yılına kadar Bitcoin’in ulaşabileceği potansiyel fiyatını paylaşmasını istedi. Yapay zekanın yanıtı beklenmedikti.

ChatGPT, Bitcoin için yaptığı yorumda “Bitcoin’in 2030 yılındaki fiyatını herhangi bir doğruluk derecesiyle tahmin etmek imkansızdır. Bitcoin‘in fiyatı oldukça düzensiz ve hükümet kısıtlamaları, mevcut ekonomik koşullar ve teknolojik gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli dış faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, kripto para piyasası geliştikçe ve daha fazla insan kripto paraların potansiyelinin farkına vardıkça Bitcoin muhtemelen daha yaygın bir şekilde kabul görecek ve değeri muhtemelen yükselmeye devam edecek.” dedi.

ChatGPT’nin Kripto Para Yatırımcıları İçin Sunduğu Avantajlar

Uzmanlar yapay zeka tabanlı viral sohbet robotu ChatGPT’nin yatırımcılara piyasa trendleri hakkında bilgi verme ve daha eğitimli kararlar almalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Buna göre yatırımcıların yeni fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için otomatik algoritmalar üretebiliyor olması, yöneltilen soruları hızlı bir şekilde ele alarak daha etkin çözümler sunması, piyasa veri analizini hızlandırarak yatırımcıların yatırım stratejilerinin diğer unsurlarına odaklanalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor.