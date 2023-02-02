Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kazandırmaya Devam Edecek! ChatGPT’den Bomba Bitcoin Yorumu!

Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı tahmin edilen OpenAI'nin yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, yaptığı Bitcoin yorumu ile herkesi şaşırttı. İşte ChatGPT'nin BTC yorumu.
14:45
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ocak ayında aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı tahmin edilen OpenAI’nin yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, yaptığı Bitcoin yorumu ile herkesi şaşırttı. İşte 2 Şubat’ta yayımlanan bir araştırmaya göre, lansmandan sadece iki ay sonra tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması olan ChatGPT’nin BTC yorumu.

ChatGPT’nin Bitcoin Yorumu

Metin tabanlı bir yapay zeka platformu ChatGPT, çeşitli görevleri yerine getirmedeki yeterliliğiyle popüler hale gelmiş durumda. Farklı piyasa varlıkları için potansiyel fiyat öngörülerini sunuyor olmasından dolayı alım satım işlemlerinden bu araçtan yararlanılması mümkün. Bu bakımdan ChatGPT kripto para piyasasını çeşitli şekillerde etkileyebilir. Piyasa verilerini incelemek, potansiyel eğilimleri tahmin etmek ve alım satım fırsatlarını tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca otomatik ticaret algoritmaları oluşturmak ve karar verirken rehberlik yapması için de kullanılabilir.

ChatGPT, piyasa verilerini analiz ederek yatırımcıların daha iyi kararlar almasına ve yeni fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olabilir. Kullanıcı sorularını hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlayarak müşteri desteğine de yardımcı olabilir.

Popüler kripto para odaklı YouTube kanalı Altcoin Buzz’un sunucusu ChatGPT’ye Bitcoin fiyatı hakkında soru sordu. Sunucu, ChatGPT’den 2030 yılına kadar Bitcoin’in ulaşabileceği potansiyel fiyatını paylaşmasını istedi. Yapay zekanın yanıtı beklenmedikti.

ChatGPT, Bitcoin için yaptığı yorumda “Bitcoin’in 2030 yılındaki fiyatını herhangi bir doğruluk derecesiyle tahmin etmek imkansızdır. Bitcoin‘in fiyatı oldukça düzensiz ve hükümet kısıtlamaları, mevcut ekonomik koşullar ve teknolojik gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli dış faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, kripto para piyasası geliştikçe ve daha fazla insan kripto paraların potansiyelinin farkına vardıkça Bitcoin muhtemelen daha yaygın bir şekilde kabul görecek ve değeri muhtemelen yükselmeye devam edecek.” dedi.

ChatGPT’nin Kripto Para Yatırımcıları İçin Sunduğu Avantajlar

Uzmanlar yapay zeka tabanlı viral sohbet robotu ChatGPT’nin yatırımcılara piyasa trendleri hakkında bilgi verme ve daha eğitimli kararlar almalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Buna göre yatırımcıların yeni fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için otomatik algoritmalar üretebiliyor olması, yöneltilen soruları hızlı bir şekilde ele alarak daha etkin çözümler sunması, piyasa veri analizini hızlandırarak yatırımcıların yatırım stratejilerinin diğer unsurlarına odaklanalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Önemli: Amazon Sinyali Şimdi Verdi! Bu Kripto Paralar Dikkat!
Önemli: Amazon Sinyali Şimdi Verdi! Bu Kripto Paralar Dikkat!
Shiba İçin Korkutan Haber! Trilyonlarca Shiba Ne Olacak? Fiyat Düşecek Mi?
Shiba İçin Korkutan Haber! Trilyonlarca Shiba Ne Olacak? Fiyat Düşecek Mi?
Avalanche, Polygon Ve Bu Altcoin’ler Yatırımcısını Sevindirdi! Bitcoin Şov Yaptı Piyasa Rahatladı!
Avalanche, Polygon Ve Bu Altcoin’ler Yatırımcısını Sevindirdi! Bitcoin Şov Yaptı Piyasa Rahatladı!
Buraya Dikkat! Kripto Para Boğası Başladı Mı?
Buraya Dikkat! Kripto Para Boğası Başladı Mı?
Bitcoin ve Altcoin’lerde İpler Kopabilir! Tarih Verildi, Altın Kesişme Geliyor!
Bitcoin ve Altcoin’lerde İpler Kopabilir! Tarih Verildi, Altın Kesişme Geliyor!
Binance Son Entegrasyonunu Duyurdu: Sürpriz Altcoin Seçimi!
Binance Son Entegrasyonunu Duyurdu: Sürpriz Altcoin Seçimi!
Kritik: Fed’in Beklediği Veriye Saatler Kaldı! Kripto Paralar Dikkat!
Kritik: Fed’in Beklediği Veriye Saatler Kaldı! Kripto Paralar Dikkat!
Piyasa Gurusu 5 Altcoin İçin Son Tahminini Duyurdu: Bu 3’ünü Alan Kazanır!
Piyasa Gurusu 5 Altcoin İçin Son Tahminini Duyurdu: Bu 3’ünü Alan Kazanır!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023