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Binance Son Entegrasyonunu Duyurdu: Sürpriz Altcoin Seçimi!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Binance-Peg BUSD için son entegrasyonunu duyurdu. Binance, altcoin seçimi ile sürpriz yaptı.
14:05
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Binance-Peg BUSD için son entegrasyonunu duyurdu. Binance’ın BUSD için seçtiği altcoin ağı birçok kripto para yatırımcısı için sürpriz olurken altcoin’in fiyatı haberle birlikte yukarı yönde hareketlendi.

Binance-Peg BUSD, Optimism Ağına Entegre Edildi

Dev kripto para borsası Binance, bugün yaptığı duyuruda Binance-Peg BUSD’nin Optimism (OP) ağına entegre edildiğini ve para yatırma ve çekme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Duyuruda “Binance, Binance-Peg BUSD’nin Optimism ağına entegrasyonunu tamamladı. Binance-Peg BUSD için para yatırma ve çekme işlemleri artık Optimism ağı kullanılabilir.” denildi.

Optimisim entegrasyonunun ardından Binance-Peg BUSD’nin entegre edildiği ağ sayısı 6’ya çıktı. Binance-Peg BUSD şu anda Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, TRON ve Optimism ağlarında kullanılabiliyor, bu ağlar üzerinde para yatırma ve çekme işlemleri yapılabiliyor.

Kripto para borsasının stablecoin’i BUSD‘nin benimsenmesini artırmak amacıyla entegrasyonunun yapıldığını ağ sayısını artırarak devam etmesi bekleniyor.

Optimisim’in OP’undaki Yükseliş Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Öte yandan Optimisim ağının yerel varlığı OP‘daki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Binance’ın duyurusu ve Bitcoin’in 24 bin doları gördüğü günde yüzde 25’e yakın yükselen OP, bu yazının hazırlandığı sırada 2,76 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 160’ın üzerinde artarak 600 milyon doların üzerine çıkarken, toplam piyasa değeri 650 milyon dolara dayandı. OP, güncel piyasa değeri ile en büyük 73’ncü kripto para (aynı zamanda en büyük 72’nci altcoin)

Güncel fiyatlarla Optimisim coin, 31 Mayıs 2022 tarihinde 4,57 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 39,60 altında fiyatlanıyor olsa da Bitcoin ve çoğu altcoin’e kıyasla oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

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