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Piyasa Gurusu 5 Altcoin İçin Son Tahminini Duyurdu: Bu 3’ünü Alan Kazanır!

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC) ve iki Ethereum (ETH) rakibi Solana (SOL) ve Fantom'un (FTM) yanı sıra STEPN'in (GMT) daha koşacak yerleri olduğunu belirterek fiyatlardaki yükselişin devam edeceğinin sinyalini verdi.
13:30
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

Popüler kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC) ve iki Ethereum (ETH) rakibi Solana (SOL) ve Fantom’un (FTM) yanı sıra STEPN’in (GMT) daha koşacak yerleri olduğunu belirterek fiyatlardaki yükselişin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Bitcoin’de 30 Bin Doları Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, 190 binden fazla Twitter takipçisine en büyük kripto para Bitcoin’in bu yazının hazırlandığı sırada işlem gördüğü 23 bin 815 doların en az yüzde 25 üzerine koyarak yükselebileceğini söyledi.

Analist, “BTC bu bölgede ne kadar uzun süre kalırsa ben o kadar yükselişe geçeceğim. Bence eninde sonunda 30 bin dolara kadar olan boşluğun dolduğunu görmemiz oldukça muhtemel duruyor.” dedi.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler

Bitcoin’in ardından Solana‘ya geçen Altcoin Sherpa, SOL’un 30 doların üzerine doğru yöneldiğini belirterek “Solana iyi iş çıkardı ve BTC kazanımlarını koruyacak olursa 30 doların ortalarına kadar gidebilir. Bu coin’in uzun vadede geleceğinin ne olacağından emin değilim, yanlış hatırlamıyorsam FTX/Alameda’nın elinde oldukça fazla SOL var ve bunun nasıl tasfiye edileceğini kim bilebilir. Yine de bu bu altcoin projesinin yapısı hala iyi.” ifadelerini kullandı.

Analist, radarındaki ikinci altcoin olan Fantom‘da ise 0,60 doların üzerini bekliyor:

FTM son derece güçlü görünüyor, bunu beğendim. En sonunda bence 0,60 dolara ulaşarak bu seviyenin üzerine çıkacak.

Yükseliş beklediği üçüncü altcoin olarak STEPN‘i analiz eden Altcoin Sherpa, muhtemelen bir dip oluşturduğunu ve yazım sırasında sırada 0,57 dolar olan değerinden yüzde 38’den fazla yükselişle 0,79 dolara yükselebileceğini belirtti:

GMT, BTC’nin güçlü kalması halinde buralarda bir dip oluşturabilir ve 0,79 dolar bölgesine kadar yükselirse şaşırmam. 200 günlük EMA direnç olarak hareket etti ancak şimdilik bence hala iyi durumda. Bu uygulamayı hala her hafta kullanıyorum ve buna yatırım yaptım.

Solana, Fantom ve STEPN’in ardından popüler üç altcoin’i analiz eden Altcoin Sherpa, Avalanche‘ın (AVAX) muhtemelen 17 dolara kadar gerileyeceğini, yani bu yazının hazırlandığı sırada 21,48 dolardan işlem gören AVAX’ın yüzde 20’nin üzerinde düşeceğini söyledi:

AVAX, güçlü bir hareket yaptı ama muhtemelen 17 dolar gibi dip seviyeleri hedefliyor. O civarda yüksek hacimli alım emirleri ve bazı destek seviyeleri vari. Fiyat şu anda mevcut durumda direnç görevi gören bölgeler ve 200 günlük EMA nedneiyle düşüyor.

Analist, Cardano‘nun (ADA) Bitcoin karşısında ayakta durduğunu ancak özellikle diğer altcoin’lerin yukarı yöndeki potansiyeliyle karşılaştırıldığında fiyatta güçlü bir yükseliş beklemediğini “ADA satın almak için gerçekten bir neden göremiyorum. ADA/BTC işlem çifti dürüst olmak gerekirse oldukça iyi ve destekleyici görünüyor ancak bunun diğer altcoin‘lerden nispeten daha iyi performans göstereceğini düşünmüyorum. Yine de çılgın bir topluluğa sahip.” sözleriyle açıkladı.

Altcoin Sherpa, Polkadot‘un (DOT) diğer altcoinlere kıyasla düşük performans gösterdiğini ve altcoin‘in yukarı yönde hareket etmesi için güçlü bir durum görmediğini belirterek kayda değer bir yükseliş yapmadığını söyledi:

DOT satın almak için herhangi bir neden göremiyorum. Piyasanın geri kalanına göre yükseliş göstermedi ama genel olarak korkunç bir performans sergiledi. Grafiğini pek beğenmedim.

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