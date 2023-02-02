ETH son 24 saatteki olumlu koşullar ile %5,7 oranında, AVAX %14 oranında ve SEC ile davası hala çözülememiş olan XRP %3,1 oranında artış yaşadı.

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Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum (ETH) son 24 saatteki olumlu koşullar ile yüzde 5,7 oranında, Avalanche (AVAX) yüzde 14 oranında ve SEC ile davası hala çözülememiş olan Ripple (XRP) yüzde 3,1 oranında artış yaşadı. Peki, bu popüler altcoin’lerin Türk Lirası bazında fiyatlarında son durum ne?

1 Ethereum Kaç TL?

Türk kripto para piyasasının nabzını tutan 21 Milyon verilerine göre Ethereum (ETH) yazının kaleme alındığı sırada 31.767 TL’den işlem görüyor. Dolar karşısında ise ETH’un 1.668 USD’den işlem gördüğü ifade edilebilir.

Ethereum, son zamanlarda aslında genel olarak olduğu gibi lider kripto para birimi Bitcoin ile birlikte hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatında yaşanan son artışı yansıtan ETH grafiklerine göre popüler kripto para birimi son 1 ay içinde yaklaşık olarak yüzde 37 artış yakaladı. Bu durumun Tl bazında da geçerli olduğu ifade edilebilir.

Bunlara ek olarak Ethereum gelişmelerinin özellikle orta ve uzun vadede ETH fiyatını yeni ATH seviyelerine taşıması bekleniyor. Ancak bunun için analistler genel piyasada biraz daha toparlanma olması gerektiğini düşünüyor.

AVAX Kaç TL?

Yazının kaleme alındığı sırada 415 TL’den işlem gören AVAX, dolar karşısında da 21,8 USD’den işlem görüyor. AVAX son 24 saatte yaşadığı yüzde 13’ün üzerindeki ve son 1 ayda yaşadığı yüzde 90’ın üzerindeki artışı ile dikkat çekiyor.

Türk yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği AVAX için analistler uzun vadede yükseliş beklentilerini sürdürüyor. Bunun yanında yeni bir ATH seviyesinin gelmesi için öncelikle genel kripto para piyasasında daha büyük yükselişlerin görülmesi gerektiği düşünülüyor. Bu noktada AVAX’ın tüm zamanlar rekorunu 21 Kasım 2021 tarihinde 146 dolar ile kırdığını hatırlatmakta fayda var.

XRP Kaç TL?

SEC ile devam eden dava süreci sebebiyle fiyatı uzun zamandır baskılanan XRP, 2021 yılındaki rallide yeni bir rekora imza atamadı. Yazının kaleme alındığı anda 7,84 TL’den işlem gören XRP, son 24 saatte yüzde 2,7 oranında artış kaydetti.

Analistlere göre XRP’nin yükselişi, davanın sonuçlanmasından sonra başlayabilir. Bu noktada davanın XRP lehine sonuçlanması halinde fiyatın hızlı bir ivme kazanabileceği düşünülüyor. Ancak pek çok analist dava XRP lehine çözülmese dahi yapılan planlar sonucunda XRP üzerindeki baskının kalkacağını ve yine bir yükseliş geleceğini düşünüyor.