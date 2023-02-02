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  •   Milyarder Warren Buffett’ın Sağ Kolundan Olay Bitcoin ve Altcoin Çağrısı!

Milyarder Warren Buffett’ın Sağ Kolundan Olay Bitcoin ve Altcoin Çağrısı!

Milyarder Warren Buffett'ın sağ kolu Charlie Munger, Wall Street Journal'da kaleme aldığı son yazısında ABD'nin Bitcoin (BTC) ve altcoin'lere federal bir yasak getirmesi gerektiğini savunarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
11:50
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Omaha merkezli çok uluslu holding şirketi Berkshire Hathaway’in başkan yardımcısı Charlie Munger, Wall Street Journal’da kaleme aldığı son yazısında ABD’nin Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere federal bir yasak getirmesi gerektiğini savunarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

“ABD, Çin’in Yolundan Gitmeli”

Milyarder Warren Buffett‘ın sağ kolu Charlie Munger, bir kripto paraya sadece “bir kumar sözleşmesi” olarak baktığını ifade ederken, kripto paraları menkul kıymet ya da emtia olarak tanımayı reddetti ve yatırımcı korumasının olmamasından şikayet etti. Warren Buffett’ın sağ kolu, ABD’nin Bitcoin ve altcoin‘lere yasaklayarak Çin’in yolundan gitmesi gerektiğini savundu.

Munger ayrıca İngiltere’nin 1700’lerin başında bir depresyona verdiği tepkiyi kripto paralara yönelik genel bir yasak için başka bir emsal olarak gösterdi. O dönem depresyona yol açan bir promosyon planına yanıt olarak İngiliz Parlamentosu yeni adi hisse senetlerinde tüm kamu ticaretini yasaklamıştı. Yasak yaklaşık 100 yıl boyunca yürürlükte kaldı ve Munger bu süre zarfında İngiltere’nin aydınlanma ve sanayi devrimine en büyük ulusal katkıyı yaptığını ve aynı zamanda ABD’nin ortaya çıkmasını sağladığına dikkat çekti.

Munger, ABD’nin Çin Komünist Partisi lideri Şi Cinping ortaya koyduğu muhteşem sağduyu örneğini takip etmesi ve halka daha fazla zarar gelmesini önlemek için kripto paraları yasaklaması çağrısında bulunarak yazısını sonlandırdı.

Kripto Paraların En Sert Eleştirmeni

Munger, zaman zaman Bitcoin’i hedef alarak en sert eleştiren isimlerden biri. Geçen yıl, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın değerinin muhtemelen sıfıra gideceği öngörüsüde bulunarak dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Önde gelen yatırımcı geçmişte de kripto paraları hedef almış, onları bazı zührevi hastalıklara benzetmiş hatta ve bit ile karşılaştıracak kadar iler gitmişti.

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