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Bitcoin ve Altcoin’lerde Bugün ve Yarına Dikkat: Bekleyin!

Yılın ilk Fed toplantısı 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkarken başkan Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar sonrası Bitcoin ve altcoin'lerde gözler bugün ve yarın ABD'den gelecek verilere çevrilmiş durumda. İşte o kritik veriler.
11:33
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yılın ilk Fed toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıdan beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Buna göre Fed, politika faizini yüzde 4,50 – 4,75 aralığına çıkardı. Toplantının ardından Fed başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar ise dikkatle takip edildi. Powell’ın açıklamaları sonrası yönünü yukarı çeviren Bitcoin ve altcoin’lerde gözler bugün ve yarın ABD’den gelecek verilere çevrilmiş durumda. İşte o kritik veriler.

Fed O Verileri Dikkatle Takip Ediyor

2023 yılının ilk Fed toplantısının ardından açıklamalardan bulunan başkan Jerome Powell, enflasyonun hala hedefledikleri seviyenin üzerinde olduğunu, attıkları adımların etkisinin tam anlamıyla görülmesi için belli bir zaman geçmesi gerektiğini belirtti. Powell, Fed’in faiz oranlarında henüz yeterince kısıtlayıcı bir seviyede olmadığını ve ekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya karar almaya devam edeceklerini belirtti.

Fed başkanının bir süredir üzerinde durduğu ve faiz kararlarını doğrudan doğruya etkilediğini belirttiği veriler olarak enflasyon ve iş gücü piyasaları verileri öne çıkıyor. Powell, konuşması sırasında iş gücü piyasaları zayıflamadan enflasyonun düşmesinin iyi bir şey olduğunu ancak bu sürecin hala çok başında olunduğunun altını çizerek, “Göstergeler, iş gücü piyasasının hala çok güçlü olduğunu işaret ediyor. Verilerin zayıf gelmesi durumunda, bu verilere bağlı kararlar alacağız.” dedi.

Powell’ın açıklamaları sonrası gözler bugün ve yarın açıklanacak olan dört iş gücü piyasaları verisine çevrilmiş durumda.

İşte o Kritik 4 Veri

İlk olarak bugün TSİ 16.30’da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi açıklanacak. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi son geçen hafta içerisinde işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısını belirler. Bu haftalık gösterge çok güncel veri sağlamaktadır ancak yatırımcılar genel olarak ekonominin gelecek performansının küçük bir işaretini veren işsizliği bir gösterge gibi görür. Göstergedeki aşağı yöndeki eğilim çalışan insanların daha fazla para harcama eğiminde olduğu ve tüketimin GDP nin büyük bir kısmını oluşturması gibi ülke para biriminde pozitif bir etkisi vardır. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi için beklenti 200 bin olarak gelmesi yönünde (önceki 186 bin).

Öte yandan yarın TSİ 16.30’da Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri belirleyen veride yukarı yönde bir eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir etkiye sahiptir. Bu rapor insan kaynakları koşullarına bağlı olarak her ayın başında yayınlanır. Tarım dışı istihdam verisi için beklenti 185 bin olarak açıklanması yönünde (önceki 223 bin).

Tarım dışı istihdam verisine ek olarak yarın yine TSİ 16.30’da işsizlik oranı ve ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri açıklanacak. Son çeyrekte işsizlik ve aktif olarak iş araması olan toplam iş zorunluluğunun yüzdesini belirleyen işsizlik oranındaki aşağı yöndeki eğilim ülkenin para biriminde pozitif bir etkiye sahiptir. Verinin düşük olması çalışan insanların daha fazla para harcaması olarak yorumlanır. Beklentiler işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak gelmesi yönünde (önceki yüzde 3,5). PMI verisi için beklentiler 50,4 olarak açıklanması yönünde (önceki 49,2).

Verilerin açıklanmasından öncesinde ve sonrasında Bitcoin ve altcoin‘lerdeki volatilitenin yüksek olabileceğini belirtelim.

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