Son günlerin popüler altcoin’leri Aptos (APT), Avalanche (AVAX) ve Ethereum’da (ETH) son durumlara ve analist yorumlarına bir göz atalım.

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FED’in son açıklamalarından sonra kripto para piyasasında bugün yeşil bir tablo hakim. Lider kripto para birimi Bitcoin Ağustos ortasından sonra ilk defa 24.000 dolar üzerini görürken altcoin’lerde de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Son günlerin popüler altcoin’leri Aptos (APT), Avalanche (AVAX) ve Ethereum’da (ETH) son durumlara ve analist yorumlarına bir göz atalım.

Aptos (APT)

CoinMarketCap verilerine göre son 1 ayda yaşamış olduğu %384’lük artış ile tüm dikkatleri üzerine çeken APT, son 24 saat içinde de piyasada yaşanan artıştan payına düşeni aldı ve %10 yükseliş yakaladı. Yazının kaleme alındığı sırada 18,16 dolardan işlem gören APT 1 hafta önceki fiyatını yaklaşık olarak yüzde 2 altında işlem görüyor.

Aptos’ta yaşanan bu artış analistlerin temkinli davranmasına yol açıyor gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre şu anda APT için 20 dolar bandı direnç olarak ve 15,5 dolar bandı destek olarak işlem görüyor. APT’nin 3 gün önce yeni bir ATH seviyesi kaydetmiş olması dikkatleri çekse de analistlere göre bu kadar dik bir yükseliş sonrasında bazı düzeltmeler yaşanabilir ve bu sebeple yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

Avalanche (AVAX)

Türk kripto para yatırımcısının da büyük ilgi gösterdiği AVAX, yazının kaleme alındığı sırada 21,8 dolardan işlem görüyor. Piyasadaki son yükseliş ile birlikte son 24 saat içinde yüzde 14 oranında artış kaydeden AVAX, 6,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 14. coin konumunda bulunuyor.

Analist yorumlarına bakıldığında AVAX için 4 saatlik grafiklerde 22,5 doların direnç ve 18 doların destek seviyesi olduğu görülüyor. Bunlara ek olarak son 1 ay içinde her ne kadar AVAX %93 yükselmiş olsa da hala ATH fiyatının %85 altında işlem görüyor.

Ethereum (ETH)

Son gelişmeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Ethereum son 24 saat içinde yüzde 5,6 ve son 1 ay içinde yüzde 37 artış yaşadı. ETH tüm zamanlar rekorunu 16 Kasım 2021 tarihinde 4.891 dolar ile kırmıştı. Bunun yanında ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.665 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’daki gelişmeler her ne kadar uzun vadede ETH fiyatını olumlu etkileme potansiyeline sahip olsa da şu anda kripto para birimi Bitcoin ile birlikte hareket ediyor. Analistlere göre ETH için şu anda 1.700 dolar ana direnç ve 1.550 dolar ana destek seviyesi olarak işlem görüyor.