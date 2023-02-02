Ocak ayının başından bu yana yükselen altcoin için flaş uyarı geldi. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment popüler altcoin için düşüş uyarısı yaptı.

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Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası ve aynı zamandan en büyük altcoin Ethereum (ETH), Ocak ayı boyunca yüzde 40’tan fazla değer kazanarak piyasa genelindeki ralliye dahil oldu. ETH fiyatı 1 Şubat Çarşamba günü yüzde 7 daha yükseldi ve şu anda 204 milyar dolarlık piyasa değeriyle bin 675 dolardan işlem görüyor.

Aroon Göstergesi Düşüşe İşaret Ediyor

ETH’deki son yükseliş, piyasanın merakla beklediği ve 1 Şubat’ta gerçekleştirilen son FOMC toplantısından çıkan faiz kararına verdiği tepkinin ortasında gerçekleşti. Faizin 25 baz puan artırılarak beklenen çizgide gelmesi kripto para piyasasının yukarı yönde hareketlendirdi. Bununla birlikte, 2023’ün başından bu yana güçlü bir ralli gören ETH yatırımcıları için dikkatli olmalarının zamanı gelmiş olabilir. On-chain (zincir üstü) veriler, ETH’deki kâr satışlarının arttığına ve altcoin’in Şubat ayındaki kazanımlarının bir kısmını kaybetmeye hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, ETH’nin günlük grafiğindeki Aroon göstergesine bakıldığında, yükseliş trendinin son birkaç hafta içinde önemli ölçüde zayıfladığını gösterdiğini bildirdi. Aroon yükseliş çizgisi yüzde 21,43 seviyesinde bulunuyor. Genellikle, Aroon göstergesi yükseliş çizgisi sıfıra yaklaştığında, zayıf bir yükseliş trendine ve yükselişe uzak olunduğuna işaret eder. Bu temelde yükseliş trendin tersine dönerek düşüşün başlayacağına ihtimalini ortaya koyar.

ETH’nin Fiyat Performansı

Ethereum fiyatı son iki haftadır bin 682 dolar ila bin 506 dolar aralığına sıkışıp kalmış durumda. Şu anda, yukarı taraftaki dirence oldukça yakın ve bunun üzerindeki herhangi bir kırılma Ethereum’daki rallinin devam etmesiyle sonuçlanabilir. Yükseliş koşulları altında ETH fiyatının güncel fiyatlar yüzde 40’ın üzerinde yükselerek 2 bin 400 dolara kadar yükselmesi beklenebilir.

Bununla birlikte, Aroon göstergesi trendin tersine döndüğüne ve ETH fiyatının düşme ihtimaline işaret ediyor. Bu nedenle, bin 500 dolar seviyesinin altında gelecek günlük mum kapanışıyla fiyat bin 350 dolara kadar gerileyebilir.

Birçok uzman 2023 yılının kripto para piyasası için bir toparlanma yılı olacağına inanıyor. Ethereum‘un yakaladığı ivmeyi koruyup koruyamayacağını ya da sırada kısmi bir geri çekilme olup olmayacağını görmek ilginç olacak.