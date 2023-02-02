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O Popüler Altcoin’in Arkasında “Köpek Balıkları” Mı Var? 

Popüler kripto para birimi ile ilgili elde edilen son veriler yükselişin arkasında büyük yatırımcılar olan köpek balıklarının olduğunu gösteriyor. 
09:52
2 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin‘in (LTC) fiyatı Kasım ayının başından bu yana yaklaşık %90 artarken, bu hareketin Litecoin ‘köpek balıkları’ ya da kripto para birimini yoğun bir şekilde biriktiren büyük adresler tarafından desteklendiği görülüyor. 

Litecoin’de Son Durum 

On-chain analiz firması Santiment’e göre Litecoin‘in yükselişi, son altı ayda 1,15 milyon -100 milyon doların üzerinde coin biriktiren, 100 ila 10.000 LTC ya da 9.470 ila 947.000 dolar arasında coin bulunduran adresler tarafından desteklendi. 

Firmanın verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz yedi hafta içinde kripto para arzının yaklaşık %0,5’i bu adreslere eklendi. Genellikle Bitcoin’in altın olması tanımına karşılık gümüş olarak adlandırılan bir kripto para birimi olan Litecoin’in, önümüzdeki yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak için yükselmeye devam etmesi bekleniyor. 

Öte yandan popüler kripto para analisti Rekt Capital tarafından analiz edilen verilere göre, Litecoin yarılanmadan önce oldukça güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Kripto para ilk yarılanmasından 122 gün önce dibe vurduktan sonra %820 ve ikinci yarılanmasından 243 gün önce dibe vurduktan sonra %550 yükseldi. 

Tarihsel olarak, kripto para biriminin yarılanma olayından sonra daha fazla yükseldiği görülüyor. İlk yarılanmasından sonra LTC %12.400 artarken, ikinci yarılanmasından sonra %1.573 yükseldi. Litecoin’in yarılanması ise Ağustos 2023’te gerçekleşecek. 

LTC Benimsenmesi  

Bunlara ek olarak LTC, ağdaki toplam adres sayısının Ethereum‘daki (ETH) toplam adres sayısını geçti ve dolayısıyla benimsenmede de büyük bir artış yaşandı. 

On-chain analiz firması Glassnode tarafından kullanılan “toplam adresler” metriği, başlangıcından bugüne kadar blok zinciri ağındaki herhangi bir işleme katılan farklı adreslerin sayısını temsil ediyor. 

Litecoin gibi halka açık bir blok zincirinde adres, kullanıcıların işlem göndermesine ve almasına olanak tanıyan benzersiz bir tanımlayıcı olarak tanımlanabilir. Ancak bir kullanıcı ücretsiz olarak birden fazla adres oluşturabileceğinden bu veri tek bir kullanıcıyı temsil etmez. Ayrıca bazı gizlilik savunucuları kullanıcılara her işlem için bir adres oluşturmalarını tavsiye ediyor. 

Öte yandan Litecoin’in adreslerdeki keskin yükselişi, hashrate’inin yaklaşık 680 TH/s ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir zamanda geliyor. Litecoin, BTC gibi bir Proof-of-Work (PoW) mutabakat algoritması kullanır, ancak farklı bir hash algoritmasına sahip. 

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