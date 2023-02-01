CNBC'enin tanınmış yorumcusu Jim Cramer yaptığı açıklamalarla Ocak ayının harika getirilerine vurgu yaptı ve yatırımcılara tavsiye verdi.

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CNBC’de yayınlanan Mad Money programının sunucusu ve tanınmış finans yorumcusu Jim Cramer, piyasa için iyimser bir görüş bildirdi. Amerikalı televizyoncu, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarını benimsemeleri ve herhangi bir düşüşü dipten alım fırsatı olarak görmeleri gerektiğini belirtti.

Boğa Piyasasına Girerken

Jim Cramer yakın zamanda CNBC’de katıldığı bir programda, yatırımcılar için değerli satın alma fırsatları sunabileceğinden, boğa piyasasında düşüş günlerine hazırlanmanın önemini vurguladı. Hisse senetlerindeki son geri çekilmelere rağmen piyasanın yukarı yönlü seyrini sürdürebilmesinin, boğa koşusunun hala devam edecek yeri olduğunun açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Salı günü, S&P 500’ün 2019’dan bu yana en iyi Ocak ayı performansına ulaşması, Nasdaq Composite’in 2001’den bu yana en iyi Ocak ayını kaydetmesi ve Bitcoin’in Ocak ayını %40 kazançla kapatmasıyla piyasa katılımcıları sağlam kazançlar elde etti.

Güçlü kurumsal kazançlar ve beklenenden daha düşük enflasyon verileri bu olumlu sonuçların elde edilmesinde etkili oldu ve Cramer bu sonuçların kısa vadeli piyasa dalgalanmaları karşısında bile yüksek kaliteli hisse senetlerinin toparlanmaya devam edeceğini gösterdiğine inanıyor.

Cramer ayrıca, hisse senetleri hemen tersine dönmese bile, yatırımcıların gelecekte yararlanabileceği başka bir fırsatın her zaman olacağını belirterek, piyasaya karşı duruş gösterilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Piyasa boğa modundayken, hisse senetleri için uzun vadeli beklentiler parlak olmaya devam ettiğinden, şimdi yatırımcıların iyimser kalmaları ve herhangi bir düşüşten yararlanmaları için tam zamanı olduğunu belirtti.

Satış Zamanı Geldi mi?

Jim Cramer piyasa analizleri ve tahminleriyle tanınsa da, bazı yatırımcılar onun piyasa tahminlerinde başarısız olma eğiliminde olduğunu savunuyor. Eleştirmenler, piyasa tahminlerinde başarısız olma eğiliminin bir dizi faktöre bağlı olduğunu savunuyor.

İlk olarak, Crammer’ın piyasa analizine yaklaşımı genellikle fazla sansasyonel olarak değerlendirilmekte ve daha ölçülü ve uzun vadeli bir bakış açısı yerine kısa vadeli kazançlara odaklanmakta. Bu durum, piyasa hareketlerine verdiği duygusal tepkilerden etkilenebileceği için fevri ve yanlış tahminlere yol açabilir.

Buna ek olarak, bazı eleştirmenler geçmişte bir hedge fon yöneticisi olarak edindiği deneyimin piyasa anlayışını çarpıtmış olabileceğini ve kendi mali çıkarlarını izleyicilerininkinden daha ön planda tutmasına yol açtığını savunmakta.

Piyasa analizine yaklaşımı, titiz veri analizi ve ekonomik araştırma yerine anekdot niteliğindeki kanıtlara dayandığı için eleştirilmekte. Sistematik bir yaklaşımın olmaması, kanıtlarla desteklenmeyen ve bu nedenle daha az güvenilir olan tahminlerle sonuçlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.