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  •   Bu Sefer Durum Ciddi! Dünyanın En Büyük 6. Ekonomisinden Yeni Kripto Para Hamlesi!

Bu Sefer Durum Ciddi! Dünyanın En Büyük 6. Ekonomisinden Yeni Kripto Para Hamlesi!

İngiliz Hazinesi, finansal hizmetler yol haritasının bir parçası olarak kripto para borsalarını ve kripto para kredi verenlerini düzenleme planlarını ortaya koyan bir istişare belgesi yayımladı.
10:05
1 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 verilerine göre dünyanın en büyük 6. ekonomisi olan İngiltere, finansal hizmetler yol haritasının bir parçası olarak kripto para borsaları ve kripto para kredi verenlerini düzenleme planlarını ortaya koyan bir istişare belgesi yayımladı.

Amaç Güven ve Netlik Sağlanması

İngiliz Hazinesi‘nden yapılan açıklamada, istişarelerin 30 Nisan’a kadar görüş bildirimine açık olacağı ve “hem tüketicilere hem de işletmelere güven ve netlik” sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bu yaklaşımın, sektördeki bazı iş modellerini rahatsız eden yüksek volatilite ve yapısal kırılganlık risklerini azaltmayı ve sektörün geleneksel finansla aynı çizgiye getirilmesinin hedeflendiğini belirtildi.

İngiliz Hazinesi’nin Ekonomi Sekreteri Andrew Griffith konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ekonomiyi büyütme ve teknolojik değişim ve yeniliği mümkün kılma kararlılığımızı sürdürüyoruz ve buna kripto para teknolojisi de dahil. Ancak bu yeni teknolojiyi benimseyen tüketicileri de korumalı ve sağlam, şeffaf ve adil standartlar getirmeliyiz.” dedi.

İngiltere şimdiye kadar kripto paraları düzenlemek için geçici adımlar atan tarafta oldu. İlk olarak 2022’nin Temmuz ayında dönemin Maliye Bakanı olan Nadhim Zahawi tarafından Parlamento’ya sunulan Finansal Hizmetler ve Piyasalar tasarısı, stablecoin’ler ve sözde “dijital uzlaşma varlıklarının” düzenlenmesini içeriyordu. Dönemin ekonomi bakanı John Glen ise 2022’nin Nisan ayında İngiltere‘nin kripto paralar için küresel bir merkez haline gelmesi konusunda iddialı planlar ortaya koymuştu.

Bir dönemin en büyük ikinci kripto para borsası FTX‘in iflasının ardından yetkililer için kripto para borsalarının düzenlenmesi konusunu en çok ağırlık verilen konulardan biri haline geldi.

Yeni Kurallar ve Güçlü Standartlar

İngiliz Hazinesi’nin yeni önerileri, kripto para borsalarının adil ve sağlam standartlara sahip olmasını sağlayarak, geleneksel finans için sağlanan gereksinimlerini karşılama sorumluluğunun kripto para borsalarına yüklenmesini amaçlıyor. Ayrıca finansal aracılar ve emanetçiler için daha sıkı düzenlemelerin geleceği anlamına geliyor.

Bu değişikliklerin yanı sıra, istişareler sırasında kripto para piyasasının kötüye kullanım rejiminin belirlenmesi, piyasa bütünlüğünü ve tüketicinin korunmasını iyileştirme konusu da gündeme alınmış durumda.

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