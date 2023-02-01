Ünlü kripto para analisti ve trader'ı Tone Vays, Ocak ayındaki büyük kazanımlarına rağmen en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) kısa vadede yükselmeye devam edeceğine inanmıyor.

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Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, yeni yılık ilk ayı boyunca kaydettiği büyük kazanımlarına rağmen en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) kısa vadede yükselmeye devam edeceğine inanmıyor.

Analistin “Üç Başlı Direnç Canavarı” Uyarısı

Ünlü kripto para analisti Tone Vays, 120 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in 25 bin dolar seviyesinde oldukça büyük bir dirençle karşılacağını düşündüğünü söyledi:

25 bin dolara ulaşmamızı bekliyordum ve bu çok zor olacak. Bir kez 25 bin dolara yaklaştığımızda oldukça büyük ve sert bir geri çekilme olabilir. Evet, yükseliş için momentumu tersine dönmesi göstergesinde oldukça fazla yerimiz var, ancak kırılım kolay olmayacak üç başlı bir direnç canavarıyla karşı karşıya gelmek üzereyiz.

Vays’in iaşret ettiği momentumun tersine dönmesi göstergesi (MRI), bir varlığın momentumuna dayalı olarak trend yaşam döngülerini tahmin eden gelişmiş bir teknik analiz metriğidir. Analistin paylaştığı BTC grafiğine göre, ‘üç başlı direnç canavarı’, haftalık grafikte Bitcoin’in 25 bin dolardaki fiyat bölgesi etrafında birleşen hareketli ortalamalarının bir kombinasyonu gibi görünüyor.

Ünlü analist ayrıca Bitcoin’in “son 30 günde biraz fazla, biraz fazla hızlı yükseldiğini” söylüyor ve lider kripto paranın gerçek bir boğa koşusuna başlamadan önce bir miktar geri çekilmeye dayanacağını düşünüyor.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,21 yükselişle 23 bin 138 dolardan işlem görüyor. Son 30 günde yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan BTC‘nin toplam piyasa değeri ise 446 milyar dolarda.

Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanında gözler Fed’in bugün vereceği faiz kararında olacak. Fed, kritik faiz kararını TSİ 22.00’da açıklarken, 22.30’dan itibaren Fed Başaknı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.