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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), piyasalar yeni bir makroekonomik hesaplaşmaya hazırlanırken 23.000 doların üzerine çıktı. Kripto para biriminde beklentiler neler?

Bitcoin’de Son Durum!

21milyon.com’dan alınan veriler, BTC/USD paritesinin işlem başlamadan önce tek bir saatlik mumda yaklaşık %1 yükseldiğini ve bir gecede mevcut direnci aştığını gösterdi. Aylık kapanışa saatler kala parite, 23.950 dolar ile Bitcoin’in 2022 ortasından bu yana en güçlü performansını gösteren hafta sonu zirvesinin yaklaşık 800 dolar altında işlem görüyor. Ancak verileri inceleyen analistler, lider kripto para biriminin Şubat ayı içerisinde daha fazla kazanç sağlayabileceği yönünde çekimser.

Bununla birlikte Ocak ayı %40 oranının üzerinde bir artışla Bitcoin’in 2013’ten bu yana yılın en iyi ilk ayı oldu. Popüler kripto para analisti Crypto Tony, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında Bitcoin’in fiyat artışı konusunda şunları söyledi:

25.000 dolara kadar olan bir başka yükseliş, Bitcoin ve benim için en iyi durum. BTC adına 21.400 dolar ve hatta 19.000 dolarlık bir fiyat hedefim mevcut. aşağı yönlü bir Şubat ayı bizi bekliyor olabilir.

BTC’de Uzman Görüşü!

Crypto Tony ayrıca kripto para biriminin dört günlük yükseliş trendini sürdürmek için gün içerisinde iki haftanın en yüksek seviyesine çıkan ABD dolarına da atıfta bulundu. Ayrıca ABD dolar endeksi (DXY) ile kripto para piyasalarının ters bir orantı içerisinde olduğunu belirtti.

Öte yandan piyasaların tanınan bir diğer kripto para analisti Scott Melker, SPY endeksinin geçen yılın Nisan ayından bu yana ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde kapanmasının ardından S&P 500’ün haftalık mum kapanışına odaklanarak konu hakkında şunları söyledi: