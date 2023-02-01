Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Beklenen Yorum Geldi! İki Analistten Bitcoin’de Benzer Yorum: Hazır Olun!

Piyasaların önde gelen iki kripto para analisti, Bitcoin'in (BTC) güncel verilerini ele alarak yatırımcılara Şubat ayı görüşlerini paylaştı.
00:30
1 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), piyasalar yeni bir makroekonomik hesaplaşmaya hazırlanırken 23.000 doların üzerine çıktı. Kripto para biriminde beklentiler neler?

Bitcoin’de Son Durum!

21milyon.com’dan alınan veriler, BTC/USD paritesinin işlem başlamadan önce tek bir saatlik mumda yaklaşık %1 yükseldiğini ve bir gecede mevcut direnci aştığını gösterdi. Aylık kapanışa saatler kala parite, 23.950 dolar ile Bitcoin’in 2022 ortasından bu yana en güçlü performansını gösteren hafta sonu zirvesinin yaklaşık 800 dolar altında işlem görüyor. Ancak verileri inceleyen analistler, lider kripto para biriminin Şubat ayı içerisinde daha fazla kazanç sağlayabileceği yönünde çekimser.

Bununla birlikte Ocak ayı %40 oranının üzerinde bir artışla Bitcoin’in 2013’ten bu yana yılın en iyi ilk ayı oldu. Popüler kripto para analisti Crypto Tony, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında Bitcoin’in fiyat artışı konusunda şunları söyledi:

 25.000 dolara kadar olan bir başka yükseliş, Bitcoin ve benim için en iyi durum. BTC adına 21.400 dolar ve hatta 19.000 dolarlık bir fiyat hedefim mevcut. aşağı yönlü bir Şubat ayı bizi bekliyor olabilir.

BTC’de Uzman Görüşü!

Crypto Tony ayrıca kripto para biriminin dört günlük yükseliş trendini sürdürmek için gün içerisinde iki haftanın en yüksek seviyesine çıkan ABD dolarına da atıfta bulundu. Ayrıca ABD dolar endeksi (DXY) ile kripto para piyasalarının ters bir orantı içerisinde olduğunu belirtti.

Öte yandan piyasaların tanınan bir diğer kripto para analisti Scott Melker, SPY endeksinin geçen yılın Nisan ayından bu yana ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde kapanmasının ardından S&P 500’ün haftalık mum kapanışına odaklanarak konu hakkında şunları söyledi:

SPY, Nisan ayından bu yana ilk kez 50 MA üzerinde haftalık bir mum kapattı. Mevcut konumda destek olarak test ediyor, FOMC yarın geliyor ve muhtemelen hareketli bir hafta olacak. Cuma günü kapanışı izleyin.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Yeni Bitcoin, Altın ve Gümüş Açıklaması!
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Yeni Bitcoin, Altın ve Gümüş Açıklaması!
Bitcoin’de Hedef 150.000 Dolar! Dünyaca Ünlü Analiz Şirketi Son Noktayı Koydu! Peki Ne Zaman?
Bitcoin’de Hedef 150.000 Dolar! Dünyaca Ünlü Analiz Şirketi Son Noktayı Koydu! Peki Ne Zaman?
Ünlü Analiz Firması Açıkladı! Bitcoin’in Muhteşem Performansı Nasıl Gerçekleşti? Güç Tükeniyor!
Ünlü Analiz Firması Açıkladı! Bitcoin’in Muhteşem Performansı Nasıl Gerçekleşti? Güç Tükeniyor!
Düşüşe Aldanmayın! Milyonluk Analist Kripto Rallisinin Gizemini Çözdü!
Düşüşe Aldanmayın! Milyonluk Analist Kripto Rallisinin Gizemini Çözdü!
Nam Salan Analistten Bitcoin’de (BTC) Kıyamet Gibi Senaryo!
Nam Salan Analistten Bitcoin’de (BTC) Kıyamet Gibi Senaryo!
Son Dakika: Bitcoin (BTC) Aniden Neden Düştü! Kripto Paralar Düşüyor!
Son Dakika: Bitcoin (BTC) Aniden Neden Düştü! Kripto Paralar Düşüyor!
Bitcoin’de (BTC) Güncel Veriler! Ufukta Görünen Fiyat Hareketi Ne?
Bitcoin’de (BTC) Güncel Veriler! Ufukta Görünen Fiyat Hareketi Ne?
Kripto Tahminleri Ses Getiren Analist Yorumladı: 2023 Yılında Bitcoin’de Buna Hazır Olun!
Kripto Tahminleri Ses Getiren Analist Yorumladı: 2023 Yılında Bitcoin’de Buna Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023