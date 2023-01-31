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Dünyaca Ünlü Ekonomistten Yeni Bitcoin, Altın ve Gümüş Açıklaması!

Bitcoin, altın ve gümüş için ünlü ekonomist ne söyledi? Biraz önce milyonlarca takipçisiyle paylaştı.
23:38
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar dünya genelinde benimseniyor ve Bitcoin’in 4 yıllık döngüleri zayıf yatırımcıları yıllardır avlıyor. Eğer kripto para piyasalarında asgari 5 yıl geçirdiyseniz ne demek istediğimi net biçimde anlayacaksınız. 2018 yılında kripto paralar artık bitti denirken 2021 yılında piyasanın 3 trilyon dolarlık kümülatif değere ulaştığını gördük. Önceki boğa zirvesi ise 750 milyar dolar civarındaydı.

Kripto Paralar Öldü Mü?

Son boğa zirvesinde kripto paralar 3 trilyon dolar eşiğini gördü ve bugün 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin 15.500 dolarlı seviyelere gerilediğinde artık 12.000 doların altı görülür diyen analistler ise bugün sessizliğe büründü. Bitcoin’in 4 yıllık döngüleri eğer devam edecekse geçmişte olduğu gibi doğru kripto paralara yatırım yapanlar devasa ödüller alacak. Geçmiş verilerin geleceği gösterdiği düşüncesi tehlikeli ancak riskini doğru ayarlayan yatırımcılar için ödül oranı hiç de azımsanacak gibi değil.

Fakat unutulmamalıdır ki Bitcoin’in 4 yıllık döngülerinde en büyük 100 kripto para arasında yer alan birçok altcoinin silinip gittiğini de gördük. Bundan dolayı gerçekten fayda üreten ve uzun vadede kazanç potansiyeli olan projelere odaklanmalısınız.

Ünlü Ekonomistin Bitcoin, Altın Yorumu

Robert Kiyosaki dünyaca ünlü bir ekonomist ve kitapları tarihte eşine az rastlanır miktarlarda satıldı. O gerçek paranın gelecekte insanları mutlu edecek tek şey olduğunu düşünüyor. Matbaaların bastığı paralarınsa tek tek sonunun geleceğine inanıyor. Petro dolar veya diğer para birimleri bunların sınırsız basılması birçok gelişmekte olan ülkede devasa enflasyon oranlarına sebep oldu. Fed pandemi döneminde bastığı paraların sonucu olarak bugün bir savaş veriyor. Peki ya bu böyle devam mı edecek? Kiyosaki bunun böyle olmayacağını düşünüyor ve birkaç dakika önce şunları söyledi;

Altın, gümüş ve Bitcoin neden yükseliyor? Çünkü ABD’li yoksullar ve orta sınıf giderek daha da yoksullaşıyor ve borç batağına saplanıyor. Lütfen daha da fakirleşmeyin. En azından bir gümüş para alın. Sadece 30 dolar ve zenginleşmeye başlayın.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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