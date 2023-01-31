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  •   Yüzde 22 Arttı! Bu Kripto Para 2023 Yol Haritasını Açıkladı!

Yüzde 22 Arttı! Bu Kripto Para 2023 Yol Haritasını Açıkladı!

Fiyatı bugün yüzde 20'nin üzerinde arttı ve 2023 planları umut vadediyor.
22:45
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 5 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği BAND Protocol (BAND) 2023 yol haritasını açıkladı. Son 24 saatte 21milyon.com verilerine göre BAND Coin Türkiye merkezli borsalarda 179 milyon TL hacme ulaştı. BAND bu yıl için neler planlıyor? İşte yol haritasının detayları ve fiyatı etkileyebilecek gelişmeler.

BAND Coin 2023

2023 yılına dair hedeflerini açıklayan BAND Coin 5 önemli başlığa odaklanacak. Bunlar güvenlik, birlikte çalışabilirlik, ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve benimsemedir. 5 başlık Band Coin için fiyatı da destekleyecek önemli konular. Band Protocol ekibi şunları yazdı;

“2023’te Band Protocol ve topluluğumuz için çok şey var. Akılda kalan gelişmeler, ürün iyileştirmeleri ve önemli sunumlar aşağıdaki 5 temel hedefe hizmet edecektir”.

5 maddeyi ekip şöyle özetliyor;

  • Güvenlik: Güvenlik bizim için çok önemli olduğundan, bu her zaman bir numaralı önceliğimiz olmaya devam edecektir. Ürünlerimizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için çok sayıda devam eden çalışma planladık
  • Birlikte Çalışabilirlik: 2022’de IBC gerçekten yolu açtı ve Band Protokolünün farklı blockchain ağları arasında birlikte çalışabilirliği artırmasını sağladı. Bu yıl, bunu başka bir seviyeye taşıyacak üç yeni ürün sunmayı planlıyoruz
  • Ölçeklenebilirlik: Son BandChain yükseltmesinden sonra bile Band Protocol, oracle ağımızın daha büyük hacimli veri taleplerini karşılamasını sağlamak için daha fazla ölçeklenebilirlik çözümü geliştirmeye ve sunmaya devam edecektir
  • Merkeziyetsizlik: Band Protocol, topluluğumuzla birlikte çalışarak ve daha fazla doğrulayıcı ve oracle düğümü operatörünü bünyesine katarak ağımızın ademi merkeziyetini artırmaya kararlıdır
  • Benimseme: Platformumuzun benimsenmesini artırmayı planladığımız birkaç yol var. Bunlardan biri, birden fazla üründe çeşitli sektörlerdeki şirketlerle iş birliğini keşfetmektir. Diğerleri ise faydayı ve dolayısıyla protokol ağının içsel değerini artırmayı içerir

“Band Protocol ekibi, 2022’nin başında ilettiklerimiz doğrultusunda, geliştirici topluluğuna hizmet etmek üzere Web3 oluşturucuları için yüksek kaliteli geliştirme araçlarından oluşan bir evren inşa etme misyonunu üstlenmiştir. 2023 yılı için ürün planlarımızı, yukarıda belirtilen 5 temel hedefe ulaşmak için 2 temel kategoriye ayıracağız.”

BAND Coin bugün 1,97 dolardan 2,37 dolara ulaşarak günlükte %20’nin üzerinde kazanç elde etti. Günlük işlem hacmi ise %200’e yakın arttı. Fiyatla birlikte artan hacim daha fazla yatırımcının alım yönlü pozisyon aldığını gösteriyor.

BAND Coin Geleceği

2 temel hedeften ilki mevcut ürünlerin güçlendirilmesi olacak. BandChain V.2.4’ün başarılı lansmanı sayesinde BandChain’in verimliliği ve kapasitesi artırıldı. Oracle çözümleri entegrasyon ekibi, çok sayıda yeni araç ve süreç optimizasyonu dahil olmak üzere hizmetler tarafındaki son genişleme ve gelişmelerle birlikte, 2023 hedefi olan Band VRF dahil tüm ürünlerini iyileştirecek. İkinci husus ise yeni ürün sunumları olacak. Ekip bu konuda şunları yazdı;

“Mevcut ürünlerimizi güçlendirmenin yanı sıra, birlikte çalışabilirliği artırmak için üç yeni inanılmaz lansmanımız var. Bu ürünler açık kaynaklı ve halka açık olacak, çünkü topluluğu bize katılmaya ve Bant Protokolü çözümlerinin ve teknolojisinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaya ve daha merkezi olmayan olma vizyonumuzu yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu anlamda, hibeler ve ödüller de sunacağız ve topluluğumuzu bunun için bizi izlemeye devam etmeye davet etmek istiyoruz. BandChain <> CosmWasm sözleşme entegrasyonu standart kütüphanesi (IBC aracılığıyla)

BandChain’in v2.4’e yükseltilmesinden sonra, geliştiriciler BandChain’i Cosmos zincirindeki CosmWasm sözleşmesine IBC aracılığıyla bağlayabilir ve BandChain’den veri talep edebilir/alabilir. Bununla birlikte, bu çok fazla özel BandChain bilgisi gerektiriyordu, bu nedenle wasm sözleşme geliştiricilerinin BandChain ile kolayca bağlantı kurabilmelerini sağlamak için wasm sözleşme geliştiricilerinin yararlanabileceği resmi bir standart kütüphane başlatacağız ve bunları kullanan örnek bir sözleşme sağlayacağız.”

BandChain <> Cosmos Zincirleri entegrasyon modülü (IBC aracılığıyla) Ayrıca, Cosmos Ekosistemindeki zincirlerin IBC aracılığıyla BandChain ile yerel olarak bağlantı kurmak istemeleri halinde, hedef zincire kolayca aktarılabilecek bir tüketici modülü başlatılacak. IBC’nin Cosmos Ekosistem zincirlerinin BandChain ile merkezi olmayan bir şekilde bağlantı kurmasını sağladığı gibi, EVM uyumlu zincirler ile BandChain arasında bu yeteneği sağlayan bir ürün de piyasaya sürülecek.

Ekip son olarak 2023 beklentileri konusunda şunları söylüyor;

“Sonuç olarak 2022, sektörü çevreleyen haberlere rağmen Band Protocol için gelişim ve büyüme açısından harika bir yıl oldu. Band Protocol geçtiğimiz yıldan sadece büyümekle kalmadı, aynı zamanda hedeflediğimiz her şeyi ve daha fazlasını başararak her zamankinden daha güçlü bir şekilde çıktı. 2023 ilginç ve umut verici bir yıl olmaya aday ve sektörde olup bitenlere ya da gürültülere rağmen Band Protocol, gelecek yıllarda sıçrama yapabileceğimiz istikrarlı ve inanılmaz derecede güçlü bir temel oluşturmak için yapı taşlarını döşemeye devam edecek. Son olarak, topluluğumuz olmadan burada olamayız ve aldığımız güçlü destek için minnettarız. En iyi yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz; web3 topluluğuna ve ötesine katkıda bulunmaya.”

Band Protocol, yüksek kaliteli web3 geliştirme ürünleri paketleri oluşturma hedefiyle zincirler arası bir veri oracle platformudur. Amiral gemisi oracle çözümü, gerçek dünya verilerini ve API’lerini akıllı sözleşmelere toplayıp bağlayarak DeFi, tahmin piyasaları ve oyunlar gibi akıllı sözleşme uygulamalarının merkezi bir oracle’ın tek hata noktasına güvenmeden zincir üzerinde oluşturulmasını sağlar.

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