Okuma Süresi: 2 Dakika

Çin kripto para madenciliğini 2021 yılında bir kez daha yasakladıktan sonra ipleri gevşetiyor gidi görünüyor. Son %20 vergi duyurusunun ardından Justin Sun bunun gelecekte Çin’in kripto paraları yasal zemine oturtabileceğinin göstergesi olduğunu söylemişti. İlk 200’deki altcoinlerden biri ise Çinli devin desteğiyle bu ay ciddi kazanç elde etti.

Conflux Network Neden Yükseldi?

Multi-chain birinci katman kripto para ağı Conflux Network (CFX) bu yıla 0,022 dolarlık fiyatıyla başlamıştı. Ancak yazı hazırlandığı sırada %150’nin üzerinde bir artışla 0,0554 dolardan alıcı buluyor. Son zamanlarda popüler olan bu altcoin ay içinde 0,08 doların üzerine çıktı. Piyasa değerine göre 192’nci sırada yer alan CFX Coin bugün %15 düştükten sonra BTC yükselişiyle nötr seviyeye geri döndü.

CFX’in bu ayki göz kamaştırıcı kazançları, projenin aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu bildirilen Çinli bir sosyal medya ve e-ticaret platformu olan Xiaohongshu’ya entegre edildiğinin duyurulmasıyla geldi. Duyuruya göre, Xiaohongshu’nun kullanıcıları artık Conflux tarafından basılan NFT’leri profil sayfalarında “R-Space” adlı dijital koleksiyon bölümünde görüntüleyebilecek.

Çin ve Kripto Paralar

Çin blockchain alanında önemli adımlar attı. 2021 yılına geldiğimizde kendi blockchain tabanlı itibari para birimlerini dolaşıma soktular. Ve yaklaşık 2 yıldır bunu vatandaşlarına kullandırıyor. Öte yandan birçok Çinli dev özellikle NFT alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Emisyon hedefleri nedeniyle Bitcoin’e savaş açtığını söyleyen Çin dün de inandırıcı değildi bugün de değil. Asıl amacın ülke dışına sermaye çıkışını sınırlandırmak olduğu düşünülüyor ve küresel piyasalar normalleştikçe bu endişenin zayıflaması ve yasakların gevşetilmesi umuluyor. Nitekim Web3 pastasından pay almak isteyen Çin’in kripto paraları dışlaması mümkün değil çünkü internetin bu dönüşümünün temelini büyük ölçüde kripto geliştiricileri atıyor.

Conflux’un baş teknoloji sorumlusu Ming Wu şunları söylüyor;

“Çin’deki büyük internet endüstrisi oyuncuları Web3 geçişini benimseyen çalışmalar başlattılar. Conflux, iki dünyayı birbirine bağlayan önemli bir köprü haline geliyor ve Web3 teknolojisini geleneksel endüstri senaryolarına genişletmek için liderlik rolü üstleniyor.”

Son müjdeye rağmen CFX, Mart 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,70 doların %97 altında klamaya devam ediyor. Conflux kendisini “Çin’deki tek mevzuata uygun, halka açık ve izinsiz blockchain” olarak tanımlıyor. Elbette bu Çin yönetiminin değil şirketin kendi tanımlaması bundan dolayı yatırımcıların abartılı söylemlere karşı dikkatli olması gerekir.