Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance Son Noktayı Koydu Ve Uyarıyı Kaldırdı: Luna Classic (LUNC) İçin Buna Hazır Olun!

Binance Son Noktayı Koydu Ve Uyarıyı Kaldırdı: Luna Classic (LUNC) İçin Buna Hazır Olun!

2021 yılının başında yaşanılan büyük Luna fiyaskosunun ardından kripto para neredeyse yok olmanın eşiğine gelmişti. Bakın şimdi ne oldu!
20:00
31 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) fiyatı yeni yıla girerken düşüş eğilimini tersine çevirdi ve 0,0001530 dolar seviyesine yakın bir noktada işlem görmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde LUNC’un fiyatı, bir dizi temel faktörün ve üç aylık düşüş kanalının üzerinde bir kırılmanın sonucu olarak önemli ölçüde arttı. Ancak, Binance’ten gelen son güncellemeyle birlikte LUNC fiyatı yeni bir bireysel yatırımcı ilgi dalgası görebilir ve bu da fiyatı daha önce hiç görülmemiş seviyelere yükseltebilir.

LUNC’un Uyarı İşaretleri Nihayet Kaldırıldı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’den sürpriz bir hamle olarak gelen, token üzerinde uzun süredir devam eden uyarı işaretleri nihayet kaldırıldı. Daha önce, borsada LUNC token satın almak veya ticaret yapmak isteyen herhangi bir kullanıcılar, kripto para biriminin son zamanlarda olumsuz haberlere/kapsama alanına maruz kaldığını belirten bir mesajla karşılaşıyordu.

Bu durum, yatırımcıları ve trader’lara, projeyi ve token’ı çevreleyen olumsuz duyguların bir sonucu olarak fonlarını veya pozisyonlarını kaybedebilecekleri endişesiyle kripto para birimiyle etkileşime girmekten geri durmalarına sebep oluyordu. Binance ilk olarak 2021’in başında, Terra’nın (LUNA) kötü şöhretli UST depeginden geçtiği ve LUNA token fiyatının bir ölüm sarmalına girmesine neden olduğu sırada uyarı bildirisini yayınladı.

En son uyarılar, Güney Kore’deki bir mahkemenin Terra’nın kurucu ortaklarından Daniel Shin için tutuklama emri çıkarmasının ardından geldi. Buna ek olarak, Terra’nın yaratıcısı ve çekirdek geliştiricisi Do Kwon, Koreli yetkililer tarafından cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, birçok merkezi borsanın altcoin için para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmasına yol açtı ve bunu ilk yapan Binance oldu.

Ünlü bir LUNC doğrulayıcısı ve topluluk evangelisti olan LUNC DAO, tehlike uyarılarını eleştirmek ve onlardan kurtulmak için bir kampanya başlatan ilk ekip oldu. LUNC’a sadık olan bu DAO, duruma dikkat çekmek amacıyla Binance’e ve Binance CEO’su CZ’ye birçok kez tweet attı. Ve bu sabah itibariyle Binance nihayet LUNC’un topluluk talebine yanıt verdi.

LUNC Son Durum

Yaşanan gelişmeyle birlikte, Terra Classic (LUNC) kripto fiyatının, yeni yatırımcıların kripto para birimine akın etmesiyle büyük bir artışa tanık olması bekleniyor. Binance şu anda LUNA’nın ticaret hacmini yönlendirmekten sorumlu olan en büyük kripto borsalarından biri olduğu için, uyarı göstergelerinin kaldırılması yatırımcı ilgisinde ve sonraki alımlarda artışa neden olabilir.

Bu bir gecede gerçekleşmeyecek ve biraz zaman alacak olsa da, Binance’in kripto paranın önünü açmasının bir sonucu olarak LUNC’nin fiyatı bugünkü değerinin 2 katına hatta  5 katına fırlayabilir. Duyurunun bir sonucu olarak, LUNC’un fiyatı yazım sırasında 0.00017268 dolara yükseldi.  Son yedi günde %3,2’lik bir düşüşün aksine, önceki yirmi dört saat içinde %2,08’lik bir büyüme yaşayan LUNC’da son durumu gelişmeler belirleyecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Yeni Bitcoin, Altın ve Gümüş Açıklaması!
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Yeni Bitcoin, Altın ve Gümüş Açıklaması!
Kripto Para Dibini Bilen Ekonomistten Trilyonluk Tahmin!
Kripto Para Dibini Bilen Ekonomistten Trilyonluk Tahmin!
Yüzde 22 Arttı! Bu Kripto Para 2023 Yol Haritasını Açıkladı!
Yüzde 22 Arttı! Bu Kripto Para 2023 Yol Haritasını Açıkladı!
Popüler Altcoinde Bu Gelişme Düşüşü Getirebilir! 1 Milyar Yeni Token!
Popüler Altcoinde Bu Gelişme Düşüşü Getirebilir! 1 Milyar Yeni Token!
Bu Altcoin Uçtu Gitti! Çinli Sosyal Medya Devi Destekliyor!
Bu Altcoin Uçtu Gitti! Çinli Sosyal Medya Devi Destekliyor!
Altcoin’in Etrafı Kuşatıldı! Sıkıntıların Hiç Bitmediği Altcoin’e Balina Darbesi! Direnci Kıramıyor!
Altcoin’in Etrafı Kuşatıldı! Sıkıntıların Hiç Bitmediği Altcoin’e Balina Darbesi! Direnci Kıramıyor!
Yüzde 38 Yükselecek! Ünlü Analist Bu Altcoine İşaret Etti!
Yüzde 38 Yükselecek! Ünlü Analist Bu Altcoine İşaret Etti!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023