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Terra Classic (LUNC) fiyatı yeni yıla girerken düşüş eğilimini tersine çevirdi ve 0,0001530 dolar seviyesine yakın bir noktada işlem görmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde LUNC’un fiyatı, bir dizi temel faktörün ve üç aylık düşüş kanalının üzerinde bir kırılmanın sonucu olarak önemli ölçüde arttı. Ancak, Binance’ten gelen son güncellemeyle birlikte LUNC fiyatı yeni bir bireysel yatırımcı ilgi dalgası görebilir ve bu da fiyatı daha önce hiç görülmemiş seviyelere yükseltebilir.

LUNC’un Uyarı İşaretleri Nihayet Kaldırıldı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’den sürpriz bir hamle olarak gelen, token üzerinde uzun süredir devam eden uyarı işaretleri nihayet kaldırıldı. Daha önce, borsada LUNC token satın almak veya ticaret yapmak isteyen herhangi bir kullanıcılar, kripto para biriminin son zamanlarda olumsuz haberlere/kapsama alanına maruz kaldığını belirten bir mesajla karşılaşıyordu.

Bu durum, yatırımcıları ve trader’lara, projeyi ve token’ı çevreleyen olumsuz duyguların bir sonucu olarak fonlarını veya pozisyonlarını kaybedebilecekleri endişesiyle kripto para birimiyle etkileşime girmekten geri durmalarına sebep oluyordu. Binance ilk olarak 2021’in başında, Terra’nın (LUNA) kötü şöhretli UST depeginden geçtiği ve LUNA token fiyatının bir ölüm sarmalına girmesine neden olduğu sırada uyarı bildirisini yayınladı.

En son uyarılar, Güney Kore’deki bir mahkemenin Terra’nın kurucu ortaklarından Daniel Shin için tutuklama emri çıkarmasının ardından geldi. Buna ek olarak, Terra’nın yaratıcısı ve çekirdek geliştiricisi Do Kwon, Koreli yetkililer tarafından cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, birçok merkezi borsanın altcoin için para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmasına yol açtı ve bunu ilk yapan Binance oldu.

Ünlü bir LUNC doğrulayıcısı ve topluluk evangelisti olan LUNC DAO, tehlike uyarılarını eleştirmek ve onlardan kurtulmak için bir kampanya başlatan ilk ekip oldu. LUNC’a sadık olan bu DAO, duruma dikkat çekmek amacıyla Binance’e ve Binance CEO’su CZ’ye birçok kez tweet attı. Ve bu sabah itibariyle Binance nihayet LUNC’un topluluk talebine yanıt verdi.

LUNC Son Durum

Yaşanan gelişmeyle birlikte, Terra Classic (LUNC) kripto fiyatının, yeni yatırımcıların kripto para birimine akın etmesiyle büyük bir artışa tanık olması bekleniyor. Binance şu anda LUNA’nın ticaret hacmini yönlendirmekten sorumlu olan en büyük kripto borsalarından biri olduğu için, uyarı göstergelerinin kaldırılması yatırımcı ilgisinde ve sonraki alımlarda artışa neden olabilir.

Bu bir gecede gerçekleşmeyecek ve biraz zaman alacak olsa da, Binance’in kripto paranın önünü açmasının bir sonucu olarak LUNC’nin fiyatı bugünkü değerinin 2 katına hatta 5 katına fırlayabilir. Duyurunun bir sonucu olarak, LUNC’un fiyatı yazım sırasında 0.00017268 dolara yükseldi. Son yedi günde %3,2’lik bir düşüşün aksine, önceki yirmi dört saat içinde %2,08’lik bir büyüme yaşayan LUNC’da son durumu gelişmeler belirleyecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.