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Kral kripto para birimi yeniden 23.000 doların üzerine çıktı ve kritik ABD verisi açıklandı. Yatırımcılar yarına odaklanmalı. Fed öncesinde kripto para piyasaları yüksek volatilite görür ve yarına dair en kesin olan tek şey Fed’in 25bp faiz artışı yapacağıdır. Önceki artışları doğru tahmin eden FedWatch yarın için %99 ihtimalle 25bp artışa işaret ediyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD Tüketici Güven Endeksi beklenti 109 iken 107,1 olarak açıklandı. Aralık ayı verisinin (108,3) bile altında olan bu rakam ekonomiye güvenin az da olsa zayıfladığına işaret ediyor. Güvenin yüksek açıklanması doların bir miktar daha güç kazanmasına sebep olacaktı. Risk piyasaları için olumlu gelen verinin ardından dolar endeksi bir miktar geriledi ve Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.164 dolarda bulunuyor. Ayrıca bugün akşam saatlerinde Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi (Kasım) verileri de beklentinin altında geldi. Bu durum zayıflayan dolara işaret ediyor.

30 Ocak’ta Bitcoin, toplam kripto piyasası kapitalizasyonunun %44,82’sini oluşturuyordu ve bu oran Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeydi. Endeks tipik olarak, çoğu kripto yatırımcısı daha küçük tokenlara olan maruziyetini azalttığında ve Bitcoin’de güvenlik aradığında yükselir. Bunun nedenleri arasında Bitcoin‘in alternatif kripto paralara ya da altcoinlere kıyasla daha iyi likiditeye ve daha düşük volatiliteye sahip olması yer alıyor. Piyasa hakimiyetindeki yükseliş altcoinlerde bir miktar düşüşe neden olsa da BTC rallisini destekler niteliktedir. Bitcoin fiyatı hedeflediği seviyeye ulaştıktan sonra kısa vadeli zirvesini işaretleyip altcoinlere giriş için sinyal verebilir. Bu durum altcoinlerde yükselişi başlatabilir.

Kripto Rallisi Sürecek Mi?

Popüler kripto para analisti Rekt Capital artmaya devam eden Bitcoin hakimiyetinin dev bir alçalan kanal modelinin üst trend çizgisine denk gelen %46’ya doğru yükseleceğini söylüyor. Bitcoin hakimiyeti endeksi grafiğindeki kısa vadeli yükseliş senaryosu, Bitcoin fiyatının 25.000 dolara kadar tırmanabileceğini gösteriyor. Aynı senaryoda altcoinlerde sınırlı yükselişler görebiliriz.

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Bybit’in baş teknoloji yazarı Nathan Thompson piyasaya dair beklentilerini şöyle açıkladı;

“Bitcoin’in özellikle 200 haftalık hareketli ortalama civarında bazı önemli direnç seviyeleriyle karşılaştığını görüyoruz. Aynı zamanda, piyasa bu haftaki Fed toplantısından ve ABD istihdam raporundan gelecek haberleri beklerken yükseliş zayıflamış görünüyor. Toplantıların sonucu, merkez bankası politikası ve durgunluk riski hakkında daha fazla bilgi verecektir; her ikisi de kripto ve diğer risk varlıkları için önemli engeller olmaya devam etmektedir.”

Radix’in CMO’su Jeremy Epstein ise şunları söyledi;