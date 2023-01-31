Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


3 Uzman Konuştu! Bitcoin Neden Yükseliyor? Kripto Rallisi Sürecek Mi?

Yarın büyük gün ancak bugün gelen veri Bitcoin için pozitif sonuç doğurdu. Kripto paralara dikkat.
19:00
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 23.000 doların üzerine çıktı ve kritik ABD verisi açıklandı. Yatırımcılar yarına odaklanmalı. Fed öncesinde kripto para piyasaları yüksek volatilite görür ve yarına dair en kesin olan tek şey Fed’in 25bp faiz artışı yapacağıdır. Önceki artışları doğru tahmin eden FedWatch yarın için %99 ihtimalle 25bp artışa işaret ediyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD Tüketici Güven Endeksi beklenti 109 iken 107,1 olarak açıklandı. Aralık ayı verisinin (108,3) bile altında olan bu rakam ekonomiye güvenin az da olsa zayıfladığına işaret ediyor. Güvenin yüksek açıklanması doların bir miktar daha güç kazanmasına sebep olacaktı. Risk piyasaları için olumlu gelen verinin ardından dolar endeksi bir miktar geriledi ve Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.164 dolarda bulunuyor. Ayrıca bugün akşam saatlerinde Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi (Kasım) verileri de beklentinin altında geldi. Bu durum zayıflayan dolara işaret ediyor.

30 Ocak’ta Bitcoin, toplam kripto piyasası kapitalizasyonunun %44,82’sini oluşturuyordu ve bu oran Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeydi. Endeks tipik olarak, çoğu kripto yatırımcısı daha küçük tokenlara olan maruziyetini azalttığında ve Bitcoin’de güvenlik aradığında yükselir. Bunun nedenleri arasında Bitcoin‘in alternatif kripto paralara ya da altcoinlere kıyasla daha iyi likiditeye ve daha düşük volatiliteye sahip olması yer alıyor. Piyasa hakimiyetindeki yükseliş altcoinlerde bir miktar düşüşe neden olsa da BTC rallisini destekler niteliktedir. Bitcoin fiyatı hedeflediği seviyeye ulaştıktan sonra kısa vadeli zirvesini işaretleyip altcoinlere giriş için sinyal verebilir. Bu durum altcoinlerde yükselişi başlatabilir.

Kripto Rallisi Sürecek Mi?

Popüler kripto para analisti Rekt Capital artmaya devam eden Bitcoin hakimiyetinin dev bir alçalan kanal modelinin üst trend çizgisine denk gelen %46’ya doğru yükseleceğini söylüyor. Bitcoin hakimiyeti endeksi grafiğindeki kısa vadeli yükseliş senaryosu, Bitcoin fiyatının 25.000 dolara kadar tırmanabileceğini gösteriyor. Aynı senaryoda altcoinlerde sınırlı yükselişler görebiliriz.

Bybit’in baş teknoloji yazarı Nathan Thompson piyasaya dair beklentilerini şöyle açıkladı;

Bitcoin’in özellikle 200 haftalık hareketli ortalama civarında bazı önemli direnç seviyeleriyle karşılaştığını görüyoruz. Aynı zamanda, piyasa bu haftaki Fed toplantısından ve ABD istihdam raporundan gelecek haberleri beklerken yükseliş zayıflamış görünüyor. Toplantıların sonucu, merkez bankası politikası ve durgunluk riski hakkında daha fazla bilgi verecektir; her ikisi de kripto ve diğer risk varlıkları için önemli engeller olmaya devam etmektedir.”

Radix’in CMO’su Jeremy Epstein ise şunları söyledi;

“Fed toplantısı öncesindeki herhangi bir hareket yalnızca korelasyondur. Sektörün Terra Luna, FTX ve Fed kaynaklı makro ve kripto kışlarına dayanmış olması ve spekülatörlerin dışarı atılmasıyla birlikte, kriptonun geleceğe hazır olduğu açıktır.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
390 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Paraların Geleceği!
390 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Paraların Geleceği!
Saatler Sonra Kritik Veri Açıklanacak! Kripto Paralar Hareketlenebilir!
Saatler Sonra Kritik Veri Açıklanacak! Kripto Paralar Hareketlenebilir!
Ünlü Analiz Firması Açıkladı! Bitcoin’in Muhteşem Performansı Nasıl Gerçekleşti? Güç Tükeniyor!
Ünlü Analiz Firması Açıkladı! Bitcoin’in Muhteşem Performansı Nasıl Gerçekleşti? Güç Tükeniyor!
Dünyanın En Özgür Ekonomisi Kararını Verdi: O Altcoin’lere İzin Yok!
Dünyanın En Özgür Ekonomisi Kararını Verdi: O Altcoin’lere İzin Yok!
Düşüşe Aldanmayın! Milyonluk Analist Kripto Rallisinin Gizemini Çözdü!
Düşüşe Aldanmayın! Milyonluk Analist Kripto Rallisinin Gizemini Çözdü!
2023’te Satın Alınabilecek En İyi Yapay Zeka (AI) Altcoinler’i
2023’te Satın Alınabilecek En İyi Yapay Zeka (AI) Altcoinler’i
Kısa Vade Yüzde 10 Artabilir! Popüler Altcoin Sıkıştı!
Kısa Vade Yüzde 10 Artabilir! Popüler Altcoin Sıkıştı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023