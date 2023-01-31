Kripto para yatırımcıları devasa şirketlerin ilgisine hayret ediyor. Fakat onların çözüm için bu kripto şirketlerine ihtiyacı var.

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Gerçekten fayda üreten projeler önümüzdeki yıllarda kripto pazarının geri kalanından ayrışacak. Bugünden geleceği görmek mümkün mü? Bazı tahminlerde bulunabilirsiniz. Son 2 saatte Polygon ve Avalanche ayrı ayrı iki müjde verdi. İkisi de varlıkların tokenize hale getirilmesine olanak tanıyan bir ortaklık duyurdu. Peki varlıkların tokenize edilmesi nedir? Avalanche nasıl bir fayda elde edecek?

Avalanche Müjdesi

Önde gelen bir yapılandırılmış finans platformu olan Intain Inc., Avalanche Alt Ağı (Subnet) olarak inşa edilen tokenize varlığa dayalı menkul kıymetler için bir pazar yeri olan IntainMARKETS’i başlattı. Intain’in ilk platformu olan IntainADMIN, şu anda 25’ten fazla anlaşmada 5,5 milyar dolardan fazla varlığın yönetimini kolaylaştırıyor. Ekim 2022’de Asset-Backed Alert, M&T Bank Group için önde gelen bir varlık ve kurumsal hizmetler sağlayıcısı olan Wilmington Trust’ın ‘ipotekli tahvil işlemlerine blockchain teknolojisini uygulamak’ için Intain ile ortaklık kuracağını bildirdi. ABD menkul kıymetleştirme piyasasında yer alan önde gelen güven bankaları WSFS Bank ve UMB Bank, Paying Agent hizmetleri sağlamak için halihazırda Intain ile birlikte çalışmaktadır.

IntainMARKETS‘in dijital pazaryeri, ihraççı, doğrulayıcı, sigortacı, derecelendirme kuruluşu, hizmet sağlayıcı, yediemin ve yatırımcı dahil olmak üzere yapılandırılmış finanstaki kilit paydaşların işlevlerini otomatikleştirir ve entegre eder. Güven aracılarının yerini almak yerine, onları tek bir platforma ve sürece entegre ederek dijital ihraç ve yatırımı eksiksiz bir zincir içi iş akışıyla mümkün kılıyor. Intain bunu ‘etkin aracılık’ olarak adlandırıyor ve ‘aracılıktan çıkarma’ yerine bunu tercih ediyor.

IntainMARKETS

Varlıkların tokenize edilmesi yüz milyonlarca dolarlık işlemlerin blockchain dışında halledilmesinden çok daha uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Üstelik güven ve şeffaflık üst düzeyde olduğu için tarafların endişeleri de gideriliyor. Blockchain teknolojisinin bugüne gelmesindeki en büyük katkı kripto para geliştiricilerine aittir. Ancak blockchain kripto dışındaki alanlarda da birçok yaraya merhem oluyor. Ve elbette kripto dışındaki işlerine blockchain desteğini getirmek isteyen devasa şirketler, Polygon ve Avalanche gibi kripto tabanlı oluşumların altyapılarına sığınıyor.

Örneğin Ripple, devletlere blockchain tabanlı itibari para birimlerini (CBDC) oluşturmak için yardımcı oluyor. Ve Stellar gibi alternatiflerle rekabet ediyor. Avalanche örneğinde ise alt ağlar devasa kurumlara hizmet veriyor.

Intain’in Kurucusu ve CEO’su Siddhartha şunları söyledi;

“Blockchain endüstrisinin şimdiye kadarki girişimleri tokenizasyona odaklandı, ancak karmaşık bir yapıya dayanan bir finansal araç için tokenizasyonun kendisi ne şeffaflık ne de verimlilik ihtiyacını karşılıyor”.

Avalanche son Amazon hamlesinin ardından IntainMARKETS ile kurumsal yatırımcıların dikkatini daha fazla çekebilir.