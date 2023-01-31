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Dünyanın en büyük finans şirketleri kurumsal yatırımcıların kripto paralara akınına hazırlanıyor. Son adım ise Almanya’dan geldi. Son 1 yılda kripto paralar aşırı satışlar görse de piyasanın ne denli hızlı toparlanabileceğini bize Ocak ayındaki ralli gösterdi. Elbette sürekli yükselişler olmayacak ancak kripto paralar bu geleceğe hazırlanıyor.

DekaBank Kripto Para

Almanya’nın en büyük varlık yönetim şirketlerinden olan DekaBank 390 milyar dolar değerinde varlık yönetiyor. Ve bugün gelen duyuru dev şirketin kripto paralarla ilgili hizmet vermek için attığı son adıma işaret ediyor. DekaBank, kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık tekliflerini geliştirmek için İsviçreli Metaco şirketiyle anlaşma imzaladı. Daha önce Societe Generale (GLE) ve Citibank da benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Düzenleyici onayı bekleyen Frankfurt merkezli DekaBank, kripto saklama ve varlık yönetimi operasyonlarını yürütmek için İsviçreli şirketin saklama teknolojisi Harmonize’ı kullanacak. DekaBank’ın kripto para ve dijital varlıklar operasyonunun yöneticisi Andreas Sack konuyla ilgili şunları söyledi;

“Dijital varlıklar geleceğin kritik bir parçası, para birimlerinden gayrimenkule kadar varlıkların nasıl temsil edileceğine dair radikal yeni bir yol. Bugün kurumsal yatırımcılarımıza ve Almanya’daki milyonlarca insana bu dönüşüm fırsatına erişim sağlamanın temelini atma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz.”

Kripto Paraların Geleceği

DekaBank, Alman Tasarruf Bankaları Finans Grubu’na saklama, varlık yönetimi ve sermaye piyasası çözümleri de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunan, Almanya’da önemli bir menkul kıymet hizmetleri sağlayıcısıdır. Yeni ortaklık, DekaBank’ın geniş tasarruf bankaları ağının, düzenlenmiş ve sezgisel bir yatırım aracı aracılığıyla Bitcoin ve kripto para hizmetlerine erişmesini sağlayacak.

2021 yılında Almanya devleti çıkardığı yasayla Spezialfonds sınıfındaki kurumsal fonların toplam varlıklarının maksimum %20’si kadar kripto para yatırımı yapabilmesine izin vermişti. Bazı analistler Ocak ayındaki rallinin sebebi olan Avrupa bölgesinin mesai saatleri için borsalara gönderilen stablecoinleri gösteriyor. Buna göre Avrupa bölgesindeki kurumsal yatırımcılar kripto paralara çoktan yatırım yapmaya başlamış olabilir.

Çok daha önemli olan şey ise DekaBank, Cidatel hatta Fidelity gibi devlerin kendi müşterilerine kripto para yatırım imkanı sunmakta/sunacak olmasıdır. Trilyonlarca dolarlık müşteri varlığına hükmeden bu devlerin, müşterilerine bu imkanı tanıması şimdilik sadece 1 trilyon dolar olan kripto para ekosisteminin değerinin hızla artabileceği anlamına geliyor.