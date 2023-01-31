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Saatler Sonra Kritik Veri Açıklanacak! Kripto Paralar Hareketlenebilir!

Kripto para yatırımcıları heyecanlı çünkü kritik veriler saatler sonra açıklanacak ve yarın Fed toplantısı var.
15:40
31 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu hafta risk piyasası yatırımcıları için son derece hareketli geçecek ve kritik veriler açıklanmaya başladı. Haftanın ikinci yarısında ise volatilitenin katlanarak artması bekleniyor. Birkaç saat sonra gelecek veri ABD ekonomisinin mevcut durumuyla alakalı yatırımcılara önemli fikirler verecek. Üstelik yarın yapılacak Fed toplantısını da bu verinin etkilemesi bekleniyor.

ABD Conference Board (CB)

ABD Tüketici Güven Endeksi bugün Türkiye saatiyle 18:00’da açıklanacak. Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin iyimserliğini ölçen bu endeks en son 21 Aralık 2022 tarihinde 108,3 olarak açıklandı. Bir önceki dönemde ise bu veri 101,4 seviyesindeydi. 21 Aralık tarihinde verinin de etkisiyle (beklenti üzeri gelmişti) Bitcoin fiyatı 16.723 dolarla günlük dibine düşmüştü. Ardından hızlı biçimde 16.858 doların üzerine çıktı. Bugün açıklanacak veri için beklenti 109,0’dır.

Tüketici güven endeksi ABD ekonomisinin mevcut durumuna dair önemli bir göstergedir. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ekonominin iyi durumuna işaret ederken doların değerlenmesi ve doğal olarak dolar karşısındaki varlıkların değer kaybetmesine neden olur.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

ABD doları endeksi (DXY) 18 Ocak tarihinden buna yana en yüksek seviyesi olan 102,5 bölgesine tırmandı. Bu artış Tarım Dışı İstihdam, Tüketici Güven Endeksi ve Fed kararları gibi kritik olayların öncesinde makul karşılanabilir. Bugün öğlen AB GSYİH verisi geldi ve beklentinin çok az üzerindeydi, Çin PMI verileri bugün yeniden 50 seviyesinin üzerine çıktı. Bu bize küresel ölçekte ekonominin toparlandığını söylüyor. Benzer şekilde ABD’nin de ekonomideki iyileşmeye işaret eden veriler açıklaması DXY’yi yeniden 103 bölgesinin üzerine çıkarabilir.

Bugün gelecek ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi, Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Tüketici Güveni saat 17:00 itibariyle kripto paralarda volatilitenin artmasını sağlayabilir. ABD ekonomisi için iyi gelen veriler kripto paraların aleyhine olacak. Bundan dolayı beklenti üstü açıklanan verilerin anlık satışlara sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 22.880 doların üzerinde bulunuyor. Olası geri çekilmelerde 22.300 dolar yakından izlenecek. Bununla birlikte yükselişin başlaması halinde Bitcoin’in 24.200 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.

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