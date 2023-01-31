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Dünyanın En Özgür Ekonomisi Kararını Verdi: O Altcoin’lere İzin Yok!

2022'de üst üste 26. kez dünyanın en özgür ekonomisi seçilen Hong Kong'un mali düzenleyicisi Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), stablecoin ihraççılarından lisans talep edileceğini ve algoritmik stablecoin'lere izin verilmeyeceğini açıkladı.
15:05
31 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’de üst üste 26. kez dünyanın en özgür ekonomisi seçilen Hong Kong’un mali düzenleyicisi Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), stablecoin ihraççılarından lisans talep edileceğini ve algoritmik stablecoin’lere izin verilmeyeceğini açıkladı. Hong Kong’da düzenlenmiş şekilde faaliyet yürüten kuruluşların stablecoin hizmetlerini yürütmek için ayrıca bir lisans alması gerekecek.

Algoritmik Stablecoin’lere İzin Yok

HKMA, geçen yıl yayımlanan bir istişare belgesi hakkında geri bildirim topladıktan sonra düzenleyici planlarını paylaştı. Düzenleyici kurum, aldığı 58 yanıta dayanarak, değeri diğer varlıklara sabitlenmiş kripto paralar (ayrıca altcoin’ler) olan stablecoin‘leri denetlemek için bir rejim kurulacağını açıkladı. Başlangıç olarak HKMA, ihraççıların dolaşımdaki kripto para miktarıyla eşdeğer rezerv tutması gereken fiat destekli stablecoin’lerin yönetişimini, ihracını ve stabilizasyonunu denetlemeyi planlıyor.

Stablecoin rezervleri, piyasa değerine göre en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether’in rezervlerinin çoğunun teminatsız kısa vadeli borçlardan oluştuğunu açıkladığı 2021’den bu yana dünya çapında yoğun bir düzenleyici incelemeye tabi tutuluyor. ABD, Avrupa Birliği ve Japonya gibi büyük ekonomiler de stabilcoin ihraççılarına yönelik kontroller üzerinde çalışıyor.

Raporda, “Bir stablecoin düzenlemesinin rezerv varlıklarının değeri, her zaman ödenmemiş stablecoin’lerin değerini karşılamalıdır. Rezerv varlıklar yüksek kalitede ve yüksek likiditede olmalıdır. Değerini arbitraj veya algoritmaya dayalı olarak kazanan stablecoin kabul edilmeyecektir.” denildi.

Değerinin başka bir kripto para aracılığıyla korumayı amaçlayan algoritmik bir stabilcoin olan TerraUSD, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında çökmüştü. TerraUSD‘nin çöküşü kripto para piyasasının sarsmış, Terra ekosisteminin tamamen yok olup gitmesine neden olmuştu.

Düzenlemeler 2023/2024’de Uygulamaya Alınacak

Stablecoin piyasasına dönük düzenlemelerin 2023/2024’de uygulanamaya alınması planlanıyor. HKMA İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, “HKMA, özel düzenleyici düzenlemeleri hazırlarken alınan geri bildirimleri, en son piyasa gelişimini ve uluslararası tartışmaları dikkate alacaktır. Ayrıca paydaşlar ve piyasa katılımcılarıyla da temas kuracağız. Düzenlemeleri 2023 veya 2024’te uygulamalaya almayı umuyoruz.” dedi.

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