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  •   2023’te Satın Alınabilecek En İyi Yapay Zeka (AI) Altcoinler’i

2023’te Satın Alınabilecek En İyi Yapay Zeka (AI) Altcoinler’i

OpenAI'nin metin tabanlı aracı 'ChatGPT' önemli bir başarı kaydetmesiyle Yapay Zeka (AI) teknolojisine olan ilginin bir hayli arttığı görüldü. Bunun bir sonucu olarak AI odaklı Blockchain projelerine ve altcoin'lere olan ilgi de arttı. İşte satın alınabilecek en iyi Yapay Zeka altcoinleri.
14:00
31 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

OpenAI’nin metin tabanlı aracı ‘ChatGPT’ önemli bir başarı kaydetmesiyle Yapay Zeka (AI) teknolojisine olan ilginin bir hayli arttığı görüldü. Bunun bir sonucu olarak AI odaklı Blockchain projelerine ve altcoin’lere olan ilgi de arttı. Bunu göz önünde bulundurarak, sizler için kripto para yatırımcılarının ve trader’larının 2023’te dikkatle takip edilmesi gereken Yapay Zeka teknolojisiyle ile ilgili altcoinler‘i bir araya getirdik. İşte en iyi Yapay Zeka altcoinleri.

The Graph (GRT)

Yapay zeka ile ilgili altcoin’ler arasında en büyük pay sahiplerinden biri olan The Graph (GRT), Blockchain’deki verilerin endekslenmesi ve sorgulanması için yeni bir yaklaşım sunarak her geliştiricinin alt grafikler oluşturmasına ve on-chain’deki (zincir üstü) verilerin doğrulanabilir bir şekilde alınması, endekslenmesi ve sunulmasına imkan tanıyor ve geliştiricilerin Blockchain verilerine erişim sorununu sunduğu GRT token teşvikleriyle potansiyel olarak çözmeyi hedefliyor.

GRT, 10.5 milyarlık adetten oluşan toplam arzı ve 772.7 milyon dolarlık piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada 0,08809 dolardan işlem görüyor.

Ocean Protocol (OCEAN)

Yapay zekanın popülerlik dalgasına kapılan bir başka altcoin de geliştiricilerin belirli topluluklar için daha sürükleyici uygulamalar oluşturmasına imkan tanıyan ve yakın zamanda büyük bir Ocean ONDA V4 güncellemesini alan açık kaynaklı Blockchain tabanlı veri alışverişi platformu olan Ocean Protocol (OCEAN) oldu. Güncelleme, sisteme daha fazla güvenlik, esneklik ve yatırım getirisi (ROI) potansiyeli ekleyen ve veri NFT’lerini entegre etti.

Platformun hizmet token’ı olan OCEAN, 1.41 milyar adetten oluşan toplam arzı ve 208.2 milyon dolarlık piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada 0,3408 dolardan el değiştiriyor.

Fetch.ai (FET)

Yapay zeka destekli eşten eşe uygulamalar için otonom yazılım aracılarından oluşan bir ağ oluşturmak üzere Blockchain ve yapay zeka teknolojisini bir araya getiren Fetch.ai (FET), kripto para topluluğunun sağladığı zincirler arası köprülerin faydasının ve Nesnelerin Otonomisi (AoT) konusundaki çalışmalarının daha fazla farkına varmasıyla yıla etkileyici bir başlangıç yaptı.

Fetch.ai protokolünün yerel varlığı olan FET, 3.4 milyar adetten oluşan toplam arzı ve 214.6 milyon dolarlık piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada 0,2621 dolardan işlem görüyor.

Graphlinq Protocol (GLQ)

Graphlinq Protocol (GLQ), zincir üstündeki (on-chain) ve zincir dışındaki (off-chain) hemen hemen her şeyi takip eden uygulamalar oluşturulabilmesini sağlayan, kod bilgisi gerektirmeden ve tek bir satır kod yazdırmadan merkeziyetsiz uygulama (dApp) veya NFT koleksiyonu oluşturup dağıtabilmek gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan yenilikçi bir protokoldür.

Graphlinq Protocol’ünün yerel varlığı GLQ, 500 milyon adetten oluşan toplam arzı ve birçok emsal projesine göre oldukça düşük olan 1.78 milyon dolarlık piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada 0,005251 dolardan el değiştiriyor.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNet.io projesi tarafından yaratılan SingularityNET (AGIX), yapay zekaya yönelik artan talep ve merkeziyetsiz multimedya içerik platformu Mindplex ile işbirliği içinde Mindplex Magazine’in yakın zamanda duyurulması sayesinde harika bir başlangıç yaptı.

SingularityNET’ün yerel varlığı AGIX, 2 milyar adetten oluşan toplam arzı ve 203.2 milyon dolarlık piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada 0,1695 dolardan işlem görüyor.

Artificial Liquid Intelligence (ALI)

Alethea AI tarafından inşa edilen ve ünlü kripto para yatırımcısı Mark Cuban tarafından desteklenen merkeziyetsiz protokol olan Artificial Liquid Intelligence‘ın (ALI) amacı, ‘akıllı NFT’ (iNFT) standardı ile etkileşimli ve akıllı NFT’lerle dolu akıllı bir metaverse yaratmaktır.

Platform kısa süre önce Polygon (MATIC) ile merkeziyetsiz uygulaması CharacterGPT’i piyasaya sürdü ve “herkesin Polygon’da NFT olarak AI karakterlerini hızla oluşturmasının, eğitmesinin ve ticaretini yapmasının önünü açtı.

Artificial Liquid Intelligence’ın yerel varlığı ALI, 10 milyar adetten oluşan toplam arzı ve 115.6 milyon dolarlık piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada 0,03222 dolardan el değiştiriyor.

Yatırımcılar, Bitcoin ve altcoinler’in fiyatı, projelerin gelişimine, popülerliğine ve kripto para piyasasındaki genel yatırımcı duyarlılığı ve makroekonomik görünüm gibi dış faktörlere bağlı olarak değiştiğini unutmamalı, bu yazıda listelenen yapay zeka altcoinler’inin fiyatının sert şekilde düşebileceği veya yükselebileceğini akıllarından çıkarmamalılardır.

Liste düzenli olarak güncellenecek, piyasa koşullarına göre ekleme veya çıkarma yapılacaktır. Listenin son güncelleme tarihi 31 Ocak 2023’tür.

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