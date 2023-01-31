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NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!

Popüler değiştirilemez token (NFT) pazar yeri SudoSwap, SUDO token'larını önceden belirlenmiş kriterlere göre kullanıcıları arasında dağıttığı bir AirDrop'a imza attı.
13:10
31 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler değiştirilemez token (NFT) pazar yeri SudoSwap, SUDO token’larını önceden belirlenmiş kriterlere göre kullanıcıları arasında dağıttığı AirDrop’unu tamamladı. Gerçekleştirilen AirDrop ile bazı kullanıcıların gerçekleştirilen 100 bin dolar değerinde token aldığı değerlendiriliyor.

SudoSwap’ın AirDrop’unun Detayları

Kripto para sektörünün önemli bir parçası olan AirDrop’lar, bir token’ın veya coin’in genellikle ücretsiz olarak, çok sayıda cüzdan adresine talep edilmeksizin dağıtılmasıdır. AirDrop’lar genellikle projenin tanıtımını yaparak kullanıcı kazanmak için başvurulan bir pazarlama taktiğidir.

SudoSwap’ın gerçekleştirdiği AirDrop’tan pay almaya uygun kullanıcılar, SudoSwap’teki erken likidite sağlayıcılarının yanı sıra SudoSwap’in kurucu ekibi tarafından oluşturulan bir NFT koleksiyonu olan 0xmon NFT sahipleri oldu. Ayrıca, Ethereum tabanlı yardımcı token 0xmons projesi olan xmon (XMON), bir ay sonra SUDO token’larını almak için token’larını SudoSwap’te kilitleyebilecek.

Değerlemeyi başka bir NFT projesi olan Looks ile karşılaştıran ve token değerlerini 60 milyon ilk SUDO arzına dayandıran The Block araştırma direktörü Steven Zheng’e göre bazı kullanıcılar AirDrop ile 100 bin dolar değerinde token almış durumda.

Geliştiriciler, SUDO token’ların başlangıçta devredilemez olduğunu ancak SudoSwap’in gelecekteki gelişimini ve ekosistem stratejilerini belirlemek için yönetişim kararlarını oylamak için kullanılabileceğini belirtiyor. Öte yandan

NFT Pazar Yeri SudoSwap Nedir?

SudoSwap, Ethereum Blockchain’i üzerindeki NFT’lerin güvene dayalı olmayan bir şekilde takas edilmesini sağlayan bir merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) protokolüdür. Protokol, 2022’nin Mayıs ayında Generative Adversarial Networks (GANs) tarafından üretilen animasyonlu canavarlardan oluşan bir insan-yapay zeka hibrit NFT projesi olan 0xmons’un arkasındaki geliştirici tarafından başlatıldı.

Kripto veri platformu DeFiLlama’nın sağladığı verilere göre bu yazının hazırlandığı sırada SudoSwap protokolünde 3.75 milyon doların üzerinde token kilit altına alınmış durumda. Bu, protokole olan kullanıcı güvenini yansıtan önemli bir veri olarak kabul edilebilir.

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