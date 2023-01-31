Dogecoin için ünlü analiz firmasının yaptığı yorumlar yatırımcıları daha büyük belirsizliklere sürükleyebilir. Bakın analizler ne diyor!

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Son 30 günde piyasa yeşile dönerken kripto projelerinin büyük bir kısmı yatırımcıların dikkatini çekti ancak Dogecoin (DOGE) zorlanıyor gibi görünüyordu.

Elbette bu sadece dönem içinde %25,79 değer kazanan coin’in fiyatıyla ilgili değil. Yine de, özellikle de meme coin’in performansı piyasa değerine göre ilk 10 kripto para birimi arasında en düşüklerden biri olduğu için bununla çok az ilgisi olabilir.

Güç El Değiştirmek Üzere Olabilir

Bu yazı yazıldığı sırada Santiment, DOGE’ye karşı sergilenen olumlu duyarlılığın olağanüstü olmaktan uzak olduğunu gösterdi. Aslında, 12 Ocak’tan bu yana en düşük noktasındaydı. Ve şaşırtıcı bir şekilde, daha geniş kripto piyasasında yaşanılan artışlar, söz konusu tarihten sonra ezici bir şekilde ortadan kaybolmaya başladı. Konu üzerinde yaşanılan bu duyarlılık, kripto topluluğunun coin’e ilişkin nispeten kötümser bir görüşü paylaştığını gösterdi.

Bu durum, boğa piyasasının geri döndüğüne ilişkin spekülasyonlara bir tezat olarak yorumlanabilir. Zira 2021’deki son boğa koşusunda DOGE ve Shiba Inu (SHIB) gibi memecoin’ler, tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH’ler) ulaşırken olumlu bir yatırımcı algısına sahipti.

Bunun bir ayı piyasası çıkışının ilk aşamaları olabileceği iddia edilse de, geçmiş döngüler mevcut koşullar kadar kötü değildi. Sosyal cephede, zincir üstü platformdan gelen bilgiler DOGE’nin toparlanma ve düşüş arasında olduğunu gösterdi.

Yazım zamanında, sosyal baskınlık %2,828’di. 27 Ocak’taki düşüşe kıyasla bir artış olarak yorumlanabilir. Trenddeki değişim, DOGE’nin kripto topluluğu etrafındaki tartışmalara katılımını tersine çevirme girişimine işaret ediyor olabilir.

Sosyal hacim de 944’e yükselerek baskınlık trendine eşlik etti. Bu, potansiyel yatırımcıların madeni para arayışlarını artırmış olabileceği anlamına geliyordu. Bu durumla DOGE, boğaların zevkine göre akranlarıyla eşleşme şansına sahip olabilir.

Sirkülasyona Dikkat!

Mevcut koşullar ve olası boğa heyecanı ne olursa olsun, stok-akış oranı 28,117’ye yükseldi. Bu metrik, yeni ve mevcut arzla ilişkili olarak bir varlığın bolluğunu ölçer. Yükselişin bir yorumu, DOGE’nin sahiplerinin elinde bol miktarda kaldığı anlamına geliyordu.

Bu arada, meme coin’in dolaşımı beklendiği kadar yaygın değildi. Yazının yazıldığı sırada bir günlük sirkülasyon 338,05 milyona düşmüştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.