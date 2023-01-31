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Büyük Patlama Geliyor! Güçlü Çıkış Yapması Beklenen 3 Altcoin!

Sizin için Şubat ayında ve yılın geri kalanında büyük çıkış yapması beklenen en iyi altcoinler'i derledik. İşte 2023'ün Şubat ayında yükselişini sürdürebilecek en iyi 3 altcoin.
11:12
31 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yaklaşan FOMC toplantısı ve diğer bazı küresel olaylarla birlikte, kripto para piyasası korkutucu bir belirsizlikle karşı karşıya kalmış durumda. 2023’ün üçüncü haftasından bu yana büyük çaplı altcoinler’in çoğu sınırlı bir büyüme ve hatta küçük düzeltmeler yaptılar. Sizin için Şubat ayında ve yılın geri kalanında büyük çıkış yapması beklenen en iyi altcoinler’i derledik. İşte 2023’ün Şubat ayında yükselişini sürdürebilecek en iyi altcoinler.

Avalanche (AVAX)

Avalanche fiyatı, 2023’ün dördüncü haftasına kadar güçlü bir toparlanma sürdürdüğü için piyasada devam eden belirsizlikten oldukça az etkilendi. Popüler altcoin, 27 Ocak’ta U şeklindeki dip formasyonunun 20-19,7 dolarlık boyun çizgisi direnç bölgesinden yaptığı kırılımla büyük bir çıkış yaptı.

Son üç gün içinde AVAX, geçtiği direnç bölgesini potansiyel destek olarak yeniden test etti ve son günlük mumun bu destek seviyesinin üstünde kalması yükselişin devam etmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla, ideal bir yükseliş senaryosunda bu formasyonun kırılımı yüzde 50’nin üzerinde fiyat rallisini tetiklemesi ve altcoin’in 30 dolara ulaşmasıyla sonuçlanabilir.

Olumsuz senaryoyla ise AVAX fiyatının 20 ila 19,7 doların altına düşmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Böyle bir durumda fiyatta önemli bir düzeltme olabilir.

Polkadot (DOT)

Polkadot fiyatı, 14 Ocak’ta düşen kama formasyonunun trend çizgisi direncinden bir yükseliş kırılımı yaptı. Bu kırılımın yükseliş momentumunu artırması ve önemli bir fiyat rallisini tetiklemesi gerekiyordu ancak Çarşamba günü yapılacak FOMC toplantısı öncesinde karşı karşıya kalınan belirsizlik DOT fiyatındaki yükselişin önüne geçerek yükselişi 6,7 dolarda durdurdu.

DOT, 30 Ocak’ta yukarıda belirtilen direnç seviyesinden döndü ve mevcut fiyat seviyesi olan 6,2 dolara geriledi. Bu nedenle günlük mum kapanışı 6,2 doların altında olacak olursa bu geçici düzeltme 5,67 dolara kadar devam edebilir veya düşen trend çizgisinin test edilmesiyle sonuçlanabilir. Ancak her halükarda uygun yükseliş koşullarında formasyonun kırılımıyla başlayan bu potansiyel ralli ile fiyatın yüzde 90 yükselerek 11,87 dolara gelmesi beklenebilir.

TRON (TRX)

TRON fiyatı, 11 Ocak’ta alçalan üçgen formasyonunun uzun süredir devam eden trend çizgisini aşarak yükselişe geçti. Şimdiye kadar yeniden test sonrası ralli altcoin’in yüzde 16’nın üzerinde yükselterek 0,065 dolara taşıdı. Bununla birlikte, piyasadaki mevcut belirsizlikte birlikte TRX fiyatı 0,065 dolardaki tepenin altında dar bir aralıkta yatay hareket etmeye devam ediyor. Satış baskısının artarak devam etmesi halinde TRX‘in 0,06 dolar seviyesine düşmesi beklenebilir.

Her halükarda, bu düzeltme uzun vadede sürdürülebilir bir ralli için yükseliş momentumunun tazelenmesine neden olmalı. Fiyattaki düzeltme sonrası başlayacak ralli ile TRX’in yüzde 50’ye yakın yükselişle 0,092 dolara ulaşması beklenebilir.

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