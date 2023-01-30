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Son Dakika: Bitcoin (BTC) Aniden Neden Düştü! Kripto Paralar Düşüyor!

Bitcoin'de (BTC) geçtiğimiz dakikalarda yaşanan düşüşün sebebi ne? İşte kripto paraların değer kaybının arkasındaki neden!
22:39
30 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların ardından gelen peş peşe değer kaybı 21 Kasım itibariyle yerini yükselişe bırakmıştı. Son birkaç gün içerisinde hızlanan fiyat artışı geçtiğimiz dakikalarda sert bir düşüş ile duraksadı. BTC’de görülen fiyat gerilemesinin nedeni ne?

Bitcoin’de Ani Düşüşün Sebebi!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın piyasalara uyguladığı sıkı para politikalarının amacı olan enflasyon verilerini düşürme gayesi beklentileri karşılamasıyla gözler yeniden Fed’e çevrildi. Federal Rezerv’in bir süredir üst üste gerçekleştirdiği faiz artırımları Bitcoin ve genel kripto para piyasalarında genel bir düşüş havası oluşturdu. Kripto paralarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görülmesinin ardından yaşanan düşüşler bazı altcoinlerde ve Bitcoin’de ciddi değer kayıplarının nedeni ile oluşan likidite krizi büyük çaplı kripto para şirketlerinin iflasına neden olmuştu. Son olarak kripto para borsası FTX’inde çöküşüyle ayı sezonu etkisini iyice arttırarak BTC’nin 15.476 dolara gerilemesine neden oldu.

Fed Beklentileri!

Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nde düşen enflasyon verileri ile gözler 1 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan Federal Rezerv toplantısına çevrildi. Tarihi verilere bakıldığında Federal Rezerv’in açıklamaları öncesinde Bitcoin’de yaşanan fiyat gerilemesi mevcut konum itibariyle yeniden gerçekleşti. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Fed toplantısı öncesi ABD dolar endeksi’nin (DXY) güç kazanması ile Bitcoin’de yeniden değer kayıpları görülmeye başlandı. DXY, ülkenin faaliyet yürüttüğü altı farklı ülkenin para birimlerine karşı gösterdiği endeks olarak açıklanıyor.

Öte yandan DXY’de yaşanan güçlenme kripto para biriminin son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 5 oranında bir değer kaybına neden olmakla birlikte ABD borsalarında da bir gerilemeye neden oldu. Artış gösteren DXY ve yatırımcıların Federal Rezerv toplantısı öncesi oluşan panik havası Bitcoin’de düşüşe neden olurken açıklama sonrasında Bitcoin’i neler bekliyor hep birlikte öğreneceğiz.

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