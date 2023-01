Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin madencilik gelirleri 8 milyon Dolar artarken, artan Bitcoin fiyatlarının madencilik donanımlarının daha fazla kullanılmasını teşvik etmesiyle madencilik zorluğu Ocak 2023’te %5 arttı. Madencilik zorluğu iki hafta öncesine göre yaklaşık %4,7 artarak yazım zamanında neredeyse 40 trilyona ulaşırken, gelirler 1 Ocak 2023’te yaklaşık 15,3 milyon dolar iken basın zamanında yaklaşık 24 milyon dolara yükseldi.

Bitcoin Rallisi Gelirleri Artırdı

Bitcoin’in 2023’ün başından bu yana %41 artması, madencilerin aldığı blok ödülünün değerini önemli ölçüde artırarak onları daha fazla kaynak kullanmaya teşvik ediyor.

Bitcoin madencileri, bir Bitcoin işlem bloğunun doğru hash’ini tahmin etmek için güç harcarlar ve bunun için de Bitcoin ile ödüllendirilirler. Madenciler, önceden tanımlanmış bir sayıdan daha küçük bir hash değeri üretmek için nonce adı verilen bir değeri değiştirmek üzere ASIC adı verilen özel bilgisayarlar kullanır.

Bitcoin algoritması madencilik zorluğunu her 2016 blokta bir ya da kabaca her iki haftada bir yeniden ayarlar. Önceki 2016 işlem blokları için doğru hash’leri tahmin etme süresi ortalama on dakikadan az ise zorluk derecesini artırır. Daha düşük doğrulama süresi genellikle ağdaki artan hesaplama gücüne karşılık gelir.

Blok süresini on dakikada tutmak için algoritma zorluğu artırarak yeni bilgisayarların doğru hash’i tahmin etmesini zorlaştırır. Tersine, daha az makine çevrimiçiyse, algoritma karma eşiğini artırır.

Yazım saatine göre, iki hafta önce 37,5 trilyon civarında olan zorluk derecesi yaklaşık 39 trilyondu. Daha yüksek bir zorluk, daha düşük bir hash değeri eşiğine karşılık gelir ve saniyede daha fazla hash tahmini gerektirir. Yazım saatine göre Bitcoin ağının hash oranı saniyede 290 exahash civarındaydı.

Sektör 2023’te Konsolide Olacak: CoinShares

2022 ayı piyasası, yüksek düzeyde borcu olan madencilerin kârlı kalmakta zorlanmasına sebep oldu. New York merkezli madencilik firması Greenidge, borç yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak makinelerini New York Digital Currency Group’a sattı. Core Scientific, batan kredi kuruluşu Celsius adına işlettiği bir grup madencilik makinesini, kredi kuruluşunun artan enerji maliyetlerini ödememesi üzerine kapattı.

Sidney merkezli Iris Energy, 108 milyon dolarlık krediyi ödemekte zorlanan bir tesisi kapatmayı tercih etti. Aynı zamanda, Argo Blockchain kısa süre önce Dickens County, Texas’taki Helios tesisini kripto finansal hizmetler firması Galaxy Digital’e sattı.

CoinShares’ten Matthew Kimmel, 2022’nin çoğu madencilik şirketi için acımasız olmasına rağmen, 2023’ün iflas eden şirketleri temizlemeye ve madencilik operasyonlarını birleştirmeye devam edeceğini öne sürdü.

Kimmel’e göre, sorumsuz borç ve risk yönetimi temelleri üzerine inşa edilen şirketlerin temizlenmesiyle oluşan istikrarlı bir Bitcoin fiyatı, madencilik şirketlerinin daha iyi planlama yapabileceği anlamına gelecek.

Nakit akışı daha iyi olan madenciler daha verimli madencilik makinelerine yatırım yapabilir ve bir madencilik operasyonunun karlılığı büyük ölçüde elektrik maliyetine bağlı olduğundan, hash işlemi başına enerji kullanımlarını azaltabilirler.

Yeterli miktarda borcun ortadan kaldırılması ve genel giderlerin azaltılması, şirketlerin madencilere verilen Bitcoin sayısının doğru tahmin edilen hash başına 6,25 BTC’ye düştüğü 2024 yılı için Bitcoin stoklamasına da yardımcı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.