LUNC topluluğu bu ay ne kadar yakım gerçekleştirdi? Binance artık LUNC yakımı yapmayacak mı?

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Sıfıra giden LUNA devasa bir mağdur kitlesi oluşturdu. Bunların ufak bir bölümü Terra Asileri ismiyle sahneye çıktı. Küçük bir azınlık olsa da mağdurların içinden çıkan bu grup terk edilmiş Terra Classic ağını yeniden ayağa kaldırmanın yollarını arıyor. Ve eğer başarılı olurlarsa kripto tarihinin en ilginç hikayelerinden birini yazacaklar.

Kaç Terra (LUNC) Yakıldı?

Terra Asileri ağın devasa arzını düşürmek için çeşitli yöntemler deniyor. Token yakımı ile arzın düşürülmesi şimdilik tek seçenek. Öte yandan ağ aktivitesini artırmak için çeşitli çalışmalar da yapılıyor. Terra Classic topluluğu, yakım oranını artırma çabalarının ortasında Ocak ayında yaklaşık 210 milyon LUNC token yaktı. Topluluk tarafından yakılan toplam Terra Classic (LUNC) tokenleri 38 milyarın üzerinde LUNC tokenine ulaştı. Ayrıca, stake edilen toplam LUNC tokenleri yaklaşık 903 milyara ulaştı ve stake edilen arz oranı %13,14 oldu.

Dolaşım arzını düşürmeye çalışan ekip henüz arzın sadece çok az bir bölümünü yakabildi. Topluluk ağdaki aktifliğin artmasıyla yakım miktarının katlanacağını umsa da şimdilik bu pek mümkün gibi görünmüyor. Yakımlarda aslan payı Terra Classic doğrulayıcısı Allnodes’a aitti. TerraCasino projesi Ocak ayında 26 milyonun üzerinde LUNC tokenı yaktı ve doğrulayıcı LUNC DAO 12 milyonun üzerinde LUNC yakılmasına katkıda bulundu. Onu 9 milyon ve 8,5 milyon LUNC yakımı ile HappyCattyCrypto ve Luna Station 88 takip ediyor. Diğer topluluk üyeleri ve geliştiriciler de yakma oranının artmasına katkıda bulundu.

Binance LUNC Yakım

Binance son yaptığı duyuruyla Mart ayına kadar yakımları askıya almıştı. Yakım mekanizmasının güncellenecek olması nedeniyle bu talebi Terra ekibi borsaya iletmişti ve Binance da bunu kabul etti. LUNC topluluğu geçtiğimiz yıl CZ’ye yaptıkları baskının bir sonucu olarak işlem ücretlerinin LUNC yakımı için kullanılmasını sağladı. Topluluğun hedefi ise tüm alım/satım işlemlerinde bu verginin uygulanması yönündeydi. Ancak bu mekanizma yatırımcıları Binance borsasında işlem yapmaktan uzaklaştıracağı için kabul görmedi.

Terra Classic, Ocak ayının ilk haftasında büyük bir ralliye tanık oldu. Ancak, ralliyi devam ettiremedi. LUNC Coin yazı hazırlandığı sırada 0,0001697 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi ise %25 artışla 90 milyon dolara ulaştı. Bu hacim düşüşü eğer devam ederse Binance borsası yakımlara başladığında eskisi gibi 1 milyon doların üzerinde yakımlar göremeyebiliriz.