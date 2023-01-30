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  •   14 Şubat’a Dikkat! Yatırımcıların Gözdesi Altcoin İçin Heyecan Yaratan Açıklama Geldi!

14 Şubat’a Dikkat! Yatırımcıların Gözdesi Altcoin İçin Heyecan Yaratan Açıklama Geldi!

Kripto paraların dikkat çeken altcoin'lerinden olan bu coin'de felaket gibi geçen 2022 yılının ardından 2023 bomba gibi başladı.
20:50
30 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda 2021 yılının en çok ses getiren coin’lerinden olan Shiba için 2022 yılı tam bir felakete dönüşmüştü. Sahip olduğu değeri kelimenin tam anlamıyla kaybeden altcoin yatırımcılarına acı çektirdi denilse yeridir. Buna rağmen coin 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı ve Bitcoin önderliğinde yaşanan artışa uyum sağladı.

Shiba Inu (SHIB), Shibarium Beta lansmanının ortasında büyük bir fiyat artışına tanık oluyor. Memecoin’in baş geliştiricisi Shytoshi Kusama kısa süre önce Shibarium’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde piyasaya sürüleceğinin ipucunu verdi ve şimdi de patlamış mısırları hazır tutun şeklinde şifreli bir yazı paylaştı. Shiba Inu topluluğu Kusama ve ekibinin kendileri için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyor olabilir.

Shiba Inu Fiyat Artışı

Baş geliştirici, Twitter biyografisini “hayatın çam ağacına bakıyorum” olarak değiştirdikten sonra daha fazla heyecan yarattı ve şu sözleri ekledi:

Shibarium’u fiyonklu kalp şeklinde bir kutuya koymadan önce hızlıca flüt çalmayı öğreniyorum.

CoinMarketCap verilerine göre, SHIB’nin işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık %70 arttı ve şu anda 0,00001161 dolardan işlem görüyor. Veriler, Shiba Inu coin fiyatının son 30 gün içinde yaklaşık %51 arttığını gösteriyor.

Shiba Inu’nun toplam piyasa değeri 6.374.803.774 dolar olup, 24 saatlik tipik bir süre içinde 1.830.067.721,59 dolar değerinde yüksek bir ortalama günlük hacme sahipti. Son 24 saat itibarıyle SHIB’in hacmi, toplamda 320.895.519,74 dolarlık değişimle ortalamanın altında seyretti.

Bu Meme Coin Nereye Gidebilir?

SHIB, bu yıl şimdiye kadar diğer birçok en iyi kripto para biriminden daha iyi performans gösterdi. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto paralar bile onun yükselişinin gerisinde kaldı. Shiba Inu’nun bu yılki güçlü başlangıcı büyük getirilere yol açabilir ama söylemekte fayda var Shiba’nın 1 dolara ulaşması 2023 yılı için pek de mümkün olmayabilir. Yine de hep akıllarda soru işareti olacak.

Bununla birlikte, Shibarium’un yukarıda bahsedilen lansmanı kesinlikle olumlu rol oynayacağından, meme coin’in yeni zirvelere ulaşması mümkün olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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