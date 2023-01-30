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Bitcoin’in (BTC) fiyatı yılın en düşük seviyesi olan 15.476 dolardan işlem gördüğü 21 Kasım’dan bu yana artış kaydediyor. Federal Rezerv’in (Fed) uyguladığı sıkı para politikası meyvelerini vermesinin ardından düşen enflasyon verileri yatırımcıların düşük faiz oranıyla birleşerek kripto paralara ilgiyi arttırdı. Yaşanan fiyat artışları devam edecek mi? İşte Bitcoin’de güncel veriler!

Bitcoin’de Düzeltme Sinyali!

Piyasaların amiral gemisi Bitcoin 13 Ocak tarihinde neredeyse altı aydır yerinde sayan alçalan bir direnç çizgisinden ayrıldı. Bu tür uzun vadeli yapılardan ayrılmalar genellikle önemli ölçüde yukarı yönlü hareketlere yol açabilir. Mevcut konum itibariyle BTC fiyatı 23.954 dolara ulaştı. Ancak uzmanlara göre kripto para biriminde zayıflık belirtileri görünmeye başlıyor. Bunun en önemli nedeninden biri olarak ise göreceli güç endeksi (RSI) gösteriliyor. İlk olarak günlük RSI, düşüş eğilimi yarattı. Sapmanın, aşırı alım bölgesinde olması durumun önemini arttırdığı belirtildi. Analistlere göre RSI 70’in altına gerilerse ardından fiyatta bir düşüşün geleceğini teyit edebilir.

Bununla birlikte kripto para biriminin günlük kapanışa bağlı olarak grafiklerinde aşağı yönlü bir mum çubuğu oluşturulabilir. Ayrıca Bitcoin’in fiyatının 23.030 dolar seviyesinin altında bir kapanışı bu durumu doğrulayabilir. Uzmanların öne sürdüğü bu okumalar nedeniyle, lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 21.000 dolarlık destek alanına doğru bir düşüş en olası senaryo olduğu belirtiliyor.

BTC Fiyat Tahmini!

Öte yandan Bitcoin fiyatında 24.500 doların üzerinde bir günlük kapanış, olası düşüş görünümünü geçersiz kılabilir ve kripto para biriminin fiyatının 30.000 dolara yükselmesine neden olabileceği belirtildi. Sonuç olarak uzmanlara göre en olası Bitcoin fiyat tahmini, 21.040 dolara kısa vadeli bir düşüşün ardından 26.000 dolara ve muhtemelen 27.830 dolara doğru bir yükseliş hareketi. Ancak 18.400 doların altına olası bir gerileme, belirtilen yükseliş görünümünü geçersiz kılabilir. Bu durumda, Bitcoin fiyatının 15.000 dolara yakın seviyelere ulaşması bekleniyor.