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Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!

Dogecoin için bir çok seviye grafikler üzerinde belirlendi. Bu grafikleri inceleyen yatırımcılar günün sonunda mutlu olabilirler.
00:30
20 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin, yükselen paralel kanalının dışına çıkar çıkmaz değer kaybetmeye başladı. Şu anda Dogecoin bir bölge içerisinde işlem görüyor. Son 24 saat içinde DOGE %0,3 oranında yükseldi ve bu da coin’in konsolide bir fiyat bölgesinde sıkışıp kaldığını doğruluyor.

Geçtiğimiz hafta Dogecoin %4’e yakın kazanç sağladı. Dogecoin fiyatı için teknik görünüm, düşüş momentumunun başladığını gösteriyordu. Memecoin için talep ve birikim, yatay işlem görmeye başladığında değişiklik gösterdi.

Dogecoin Fiyat Analizi: Bir Günlük Grafik

Meme coin, 0,88 dolarlık direnç seviyesini aştıktan sonra bir fiyat geri çekilmesi kaydetti. Son birkaç gün içinde Dogecoin önemli bir alıcı akışına ev sahipliği yaptı; ancak satış baskısı yazım zamanında arttı.

Genel olarak, meme coin, fiyatını 200-Basit Hareketli Ortalama çizgisinin üzerinde tutmayı başardığı için yükseliş yapısına sahipti. Daha kısa bir zaman diliminde Dogecoin, toparlanmadan ya da değeri daha da düşmeden önce 0,74 dolar seviyesine yaklaşabilir. DOGE’nin piyasa değeri hafifçe düştü ve bu da grafikte satış baskısının arttığını gösteriyor.

DOGE, yazı yazıldığı sırada 0,81 dolardan işlem görüyordu. Kripto para 0,88 dolar fiyat seviyesine ulaştıktan sonra kendini düzeltti. Meme kripto para için acil direnç seviyesi %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine yakın olan 0,87 dolar bölgesinde bulunuyor. 0,87 dolar seviyesini geçmesi DOGE’yi 0,104 dolarlık direnç seviyesine taşıyabilir.

Öte yandan, Dogecoin 0,74 dolar destek seviyesinin üzerinde kalamazsa, 0,66 dolara kadar düşebilir. Talep biraz toparlanırsa, Dogecoin’in 0,74 dolar fiyat tabanının altına düşmesi pek olası olmayabilir.

Teknik Analizle Dogecoin

Günlük grafikte alıcıların azalmaya başlamasıyla memecoin talepte bir düşüş yaşadı. Göreceli Güç Endeksi (RSI), 70 işaretine yakın durduktan sonra geri çekildi ve bu durum satıcılara göre fazla alıcı olduğu anlamına geliyor olabilir. Bu, meme coin’in yazım zamanında kendini düzelttiğini gösteriyordu.

Bununla birlikte, RSI 50 işaretinin üzerinde kaldı ve bu da alım gücünün satış gücünden daha fazla olduğunu gösterdi. Dogecoin fiyatı 20-Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) üzerindeydi ve bu da alıcıların piyasadaki fiyat momentumunun kontrolünde olduğunu gösteriyordu.

Ayrıca 50-SMA (sarı) ve 200-SMA (yeşil) çizgilerinin üzerindeydi ve bu da yükselişe işaret ediyordu. Ancak kripto para, 200-SMA çizgisinin 20-SMA çizgisinin üzerinden geçtiği bir death cross oluşturdu. Bu durum grafiklerde görüldüğünde genel olarak değerde önemli bir düşüş duruma eşlik edebilir.

Meme coin bir günlük grafikte alım sinyalleri göstermeye devam etti. Fiyat momentumunu ve trendin tersine döndüğünü gösteren Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması, satın alma sinyallerine bağlı yeşil sinyal çubukları gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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