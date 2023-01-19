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Avalanche’da (AVAX) Güncel Veriler! Metrikler Neye İşaret Ediyor?

Avalanche (AVAX) ağının güncel verileri nasıl bir fiyat hareketine işaret ediyor? Kripto para projesindeki kritik gelişmeler neler?
23:30
19 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük Blockchain hizmetiyle entegrasyon, Avalanche (AVAX) adına olumlu bir adım olsa da, sonuçları hakkındaki abartılı düşünceler hakim olduğu belirtildi.

Avalanche Geliştirmeleri!

Avalanche’ın ekibi, 2022’nin sonlarına doğru Alibaba Cloud ile bir anlaşma yapmıştı. Asya merkezli bulut hizmeti, küresel olarak sektörde %6’lık bir paya sahip. Ayrıca AWS, blok zinciri düğümlerini kullanmak isteyen kullanıcılardan gelir elde ediyor, bu nedenle muhtemelen çeşitli blok zincirleri için destek eklemeye devam ediyor.

Bununla birlikte Avalanche’ın Blockchain kullanım verilerinin pek iç açıcı olmadığı belirtiliyor. Blok zincirinde kullanılan gas, Mayıs 2021 tarihinde kripto para piyasası çöküşünden sonra hızla azaldı ve o zamandan beri düzelmedi. Avalanche’ın DeFi ekosisteminde kilitlenen toplam değer, diğer zincirlerin karşılaştırmalı likiditesinde altıncı sırada yer alarak, iki yılın en düşük seviyesi olan 885 milyon dolara yakın. Kripto para projesi, DeFi Kingdoms ve Swimmer Network gibi oyun alt ağlarında bir miktar başarı yakaladı. Alt ağların büyümesi Avalanche’ın ekosistemini geliştirirken, AVAX holder’larına doğrudan bir değer getirmeyebilir çünkü alt ağların güvenliği ve token’lar birincil Avalanche blok zincirinden bağımsız olabilir.

AVAX Getirisi!

Avalanche doğrulayıcıları, yalnızca Avalanche doğrulayıcılarından bağımsız zincirlere geçmeden önce projelerini önyüklemek için ilk aşamalarda ana ağı kullandıklarında alt ağlardan yararlanabilir. Ayrıca Shrapnel ve Ascenders gibi birkaç gelecek vaat eden oyun projesi bu amaç için çalışıyor. Bununla birlikte Avalanche doğrulayıcılarına yeterli etkinlik ve gelir getirip getirmeyecekleri henüz belli değil.

Öte yandan Avalanche’ın son fiyat rallisi uzmanlara göre, esas olarak vadeli işlemler piyasasındaki kısa emir tasfiyelerinden kaynaklanıyor. Coinglass verileri, Avalanche fonlama oranının, Kasım ayındaki FTX patlamasından bu yana negatif kaldığını gösteriyor. Ayrıca geçen haftaki fiyat artışının ardından fonlama oranları nötr bölgeye geri döndü.

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