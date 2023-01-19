Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   LUNC Fiyatı Göz Doldurmaya Devam Edecek Mi? Terra Classic Fiyat Grafiği Ne Diyor?

LUNC Fiyatı Göz Doldurmaya Devam Edecek Mi? Terra Classic Fiyat Grafiği Ne Diyor?

Terra Classic için işler yolunda görünüyor. Yaşanan son gelişmelere bakılırsa fiyat üzerindeki durum yatırımcıları mutlu edebilir.
22:45
19 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ağda üzerinde stake edilen toplam Terra Classic (LUNC) token’ları, yardımcı program aracılığıyla yavaş yavaş blok zincirine geri dönerken 900 milyarın üzerine çıkıyor. Terra Classic topluluğu ve geliştirici gruplarının yoğun çabalarının ardından, LUNC staking’i zincir üzerinde inşa edilen projeler ve yatırımcıların doğrulayıcılar aracılığıyla staking yapmasıyla arttı.

Terra Classic (LUNC) Token’larında Soru İşareti

Neblio blockchain platformu 19 Ocak’ta bir tweet ile yeni bir Neblio mobil cüzdanı başlattığını duyurdu. NEBL stake desteği ve çapraz stake kampanyalarına sahip olacak. Kullanıcıların LUNC stake ederek NEBL kazanmalarını ve NEBL stake ederek LUNC elde etmelerini sağlayacak.

Terra Classic topluluğu gelişme hakkında olumlu olsa da, Terra Rebels ile olan ilişki, topluluğun Neblio mobil cüzdanını kullanmaya veya stake etmeye ilgi duymamasına neden oldu.

Terra Classic topluluğu, Terra Rebels’e bazı üyeler tarafından zimmete geçirilen 150 bin dolar değerindeki topluluk fonlarını iade etmesini hatırlattı. Edward Kim, Tobias “Zaradar” Anderson ve Duncan gibi önemli geliştiriciler, geliştirici grubu Terra Rebels grubundan ayrılarak şok etkisi yaratan bir hareket gerçekleştirmişti. Diğer üyeler gruptan çıkarıldı ve fonlar sadece 12 üye arasında dağıtıldı.

LUNC Fiyatı Yüzde 10 Arttı

LUNC fiyatlarında ve yatırılan LUNC token’larında yaşanan olaylar sonrasında büyük düşüşler yaşandı. Toplam stake edilmiş LUNC Aralık ayında 900 milyardan 850 milyara düştü. 19 Ocak’ta LUNC arz oranı tekrar %13’ün üzerine çıktı ve stake edilen toplam LUNC token’ları yaklaşık 900 milyara ulaştı.

IBC kanallarının yeniden açılması, blok zinciri üzerine inşa edilen bir dizi proje ile Terra Classic zincirine de faydayı geri getiriyormuş gibi görünüyor. Dahası, LUNC, TFL’nin birden fazla blok zincirine sahip yeni interchain Station’ını da desteklenmekte.

Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %10 yükseldi, fiyat şu anda 0.0001755 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.000158 dolar ve 0.0001773 dolar oldu. Bu arada, işlem hacmi son 24 saatte %37 arttı ve bu da trader’ların hafif bir ilgisine işaret ediyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”
Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”
Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!
Dogecoin İçin Kritik Seviyeler Belirlendi! Bu Seviyeleri Gören Yatırımcılar Mutlu Olacak!
Avalanche’da (AVAX) Güncel Veriler! Metrikler Neye İşaret Ediyor?
Avalanche’da (AVAX) Güncel Veriler! Metrikler Neye İşaret Ediyor?
Bu Altcoinde Kritik Gelişme Sonrası Zirve Metrik! Fiyat Artışı Hızlanacak Mı?
Bu Altcoinde Kritik Gelişme Sonrası Zirve Metrik! Fiyat Artışı Hızlanacak Mı?
Sıcak Gelişme Fed Üyesi Konuşuyor! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Sıcak Gelişme Fed Üyesi Konuşuyor! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Bu Altcoin Zirveyi Gördü Dönüyor! Peki Yükselecek Mi?
Bu Altcoin Zirveyi Gördü Dönüyor! Peki Yükselecek Mi?
55 Dolardan 4 Dolara Düşmüştü! 2023 Yılına Hızlı Giren Altcoin’de Yükseliş Sinyali Geldi Mi?
55 Dolardan 4 Dolara Düşmüştü! 2023 Yılına Hızlı Giren Altcoin’de Yükseliş Sinyali Geldi Mi?
MANA ve SAND Hangisi Daha İyi? Metaverse Altcoin Sepeti!
MANA ve SAND Hangisi Daha İyi? Metaverse Altcoin Sepeti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023