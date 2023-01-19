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Ağda üzerinde stake edilen toplam Terra Classic (LUNC) token’ları, yardımcı program aracılığıyla yavaş yavaş blok zincirine geri dönerken 900 milyarın üzerine çıkıyor. Terra Classic topluluğu ve geliştirici gruplarının yoğun çabalarının ardından, LUNC staking’i zincir üzerinde inşa edilen projeler ve yatırımcıların doğrulayıcılar aracılığıyla staking yapmasıyla arttı.

Terra Classic (LUNC) Token’larında Soru İşareti

Neblio blockchain platformu 19 Ocak’ta bir tweet ile yeni bir Neblio mobil cüzdanı başlattığını duyurdu. NEBL stake desteği ve çapraz stake kampanyalarına sahip olacak. Kullanıcıların LUNC stake ederek NEBL kazanmalarını ve NEBL stake ederek LUNC elde etmelerini sağlayacak.

Terra Classic topluluğu gelişme hakkında olumlu olsa da, Terra Rebels ile olan ilişki, topluluğun Neblio mobil cüzdanını kullanmaya veya stake etmeye ilgi duymamasına neden oldu.

Terra Classic topluluğu, Terra Rebels’e bazı üyeler tarafından zimmete geçirilen 150 bin dolar değerindeki topluluk fonlarını iade etmesini hatırlattı. Edward Kim, Tobias “Zaradar” Anderson ve Duncan gibi önemli geliştiriciler, geliştirici grubu Terra Rebels grubundan ayrılarak şok etkisi yaratan bir hareket gerçekleştirmişti. Diğer üyeler gruptan çıkarıldı ve fonlar sadece 12 üye arasında dağıtıldı.

LUNC Fiyatı Yüzde 10 Arttı

LUNC fiyatlarında ve yatırılan LUNC token’larında yaşanan olaylar sonrasında büyük düşüşler yaşandı. Toplam stake edilmiş LUNC Aralık ayında 900 milyardan 850 milyara düştü. 19 Ocak’ta LUNC arz oranı tekrar %13’ün üzerine çıktı ve stake edilen toplam LUNC token’ları yaklaşık 900 milyara ulaştı.

IBC kanallarının yeniden açılması, blok zinciri üzerine inşa edilen bir dizi proje ile Terra Classic zincirine de faydayı geri getiriyormuş gibi görünüyor. Dahası, LUNC, TFL’nin birden fazla blok zincirine sahip yeni interchain Station’ını da desteklenmekte.

Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %10 yükseldi, fiyat şu anda 0.0001755 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.000158 dolar ve 0.0001773 dolar oldu. Bu arada, işlem hacmi son 24 saatte %37 arttı ve bu da trader’ların hafif bir ilgisine işaret ediyor olabilir.

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