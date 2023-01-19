2021 yılının gözde altcoin'lerinden olan bu coin geçtiğimiz yıl boyunca inanılmaz bir düşüş yaşadı. 2023 yılında onu bir yükseliş bekliyor mu?

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Polkadot (DOT) fiyatı uzun ve kısa vadeli direnç seviyelerinden çıktı. Ancak, yükseliş trendinin tersine döndüğünü henüz netleştirmemiş olabilir.

Polkadot fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 55,10 dolardan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Düşüş, Aralık 2022’de minimum 4,22 dolarlık bir fiyata yol açtı. Azalan direnç çizgisi tüm bu aşağı yönlü hareket boyunca bozulmadan kaldı.

Polkadot Yeni Yıla Hızlı Girdi

Polkadot fiyatı 2023’e direnç çizgisinden bir kırılıma neden olan yukarı yönlü bir hareketle başladı. Kırılım sırasında bulunan hat 427 gündür yerinde duruyordu. Bu tür uzun vadeli yapılardan kırılım genellikle önemli yukarı yönlü hareketlere yol açar ve önceki düşüş eğiliminin sona erdiği anlamına gelebilir.

Bununla birlikte, yükselişin tersine döndüğünü teyit etmek için DOT fiyatının 6,80 dolar direnç alanını geri kazanması gerekiyor. Bu alan, daha önce 2020’den beri hem direnç hem de destek olarak hareket ettiği için çok önemli bir yer tutuyor.

Polkadot fiyatı başarılı bir şekilde kırılırsa, 9,30 dolardan bir sonraki dirence yükselebilir. Reddedilirse, bunun yerine 4 dolarlık destek alanına düşebilir.

Fiyat hareketine benzer şekilde, haftalık RSI yükselişe meyilli ancak yükselişin tersine döndüğünü doğrulamadı. Bunun nedeni, düşüş eğilimi trend çizgisinden (siyah) çıkmış olması ancak 50’nin üzerine çıkmamış olması olabilir.

Ocak Ayı İçin Polkadot Fiyat Tahmini

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, devam eden Polkadot fiyat artışının nedenini göstermekte. Aralık 2022’nin sonunda, günlük RSI düşüş eğilimi çizgisinden çıkmadan önce yükseliş sapması (yeşil çizgi) oluşturdu. Ardından 50’nin üzerine çıktı. Bunların üçü de yükseliş işareti olarak kabul edilebilir.

14 Ocak’ta, DOT token fiyatı azalan kama formasyonundan çıktı ve bu durum Polkadot’ta yükseliş hareketini doğrulamış olabilir. Polkadot fiyatı 6,52 dolara ulaşırken, 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından reddedildi ve uzun bir üst fitil (kırmızı simge) oluşturdu. Şu anda, DOT fiyatı 5.60 dolar yatay alanda ve bunu destek olarak doğrulamaya çalışıyor.

Bunu yapmakta başarılı olursa, 7 dolar direnç alanına doğru yukarı doğru bir hareket (yeşil) Ocak ayı için en olası Polkadot fiyat tahmini olabilir. Fiyat düşerse, 4.50 dolardan kama direnç çizgisine geri dönebilir.

Sonuç olarak, Ocak ayı için en olası DOT fiyat tahmini 7 dolar alanına doğru bir artış ve olası bir kırılım olabilir. Öte yandan, 5,60 doların altında bir günlük kapanış, 4,50 dolarlık önceki dirence bir düşüş beklendiğini gösterebilir.

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