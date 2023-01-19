Okuma Süresi: 4 Dakika

2023 yılına dair kripto para yatırımcılarının umutları artıyor ve metaverse alanında coşku yeniden büyüyor. Facebook internetin Web3 dönüşümüne ayak uydurmak için yeniden markalaşmaya gitti ve birçok şirket metaverse odaklı çalışmalarına hız verdi. Peki 2023 yılı metaverse altcoin sepeti oluşturmak isteyen yatırımcılar MANA ve SAND arasında tercih yapmak zorunda kalırsa hangisini alabilir?

MANA ve SAND Karşılaştırması

Yatırımcıların 2022’de Metaverse‘ün potansiyeline duyduğu coşku, Decentraland‘ın büyük ilgi görmesine yardımcı oldu. Ancak, bu alanda çok az ilerleme kaydedildiği için ilgi azaldı ve ayı piyasası işleri daha da kötüleştirmiş olabilir. Bununla birlikte, bu en güncel ölçümlere göre, özellikle MANA’ya olan ilgi artıyor. Şimdi soru şu: MANA son dönemde ne kadar büyüme kaydetti ve yatırımcılar bu büyümeden ne kadar kâr elde ediyor? Decentraland’ın fiyatı son zamanlarda yaşanan ralli nedeniyle istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Daha önceki ilgisizliğinin bir sonucu olarak, yakın zamana kadar hareketsiz kalmıştı.

Ancak, varlığın fiyatı son zamanlarda “balina” alımlarındaki artışla olumlu yönde desteklendi. Santiment verileri, 13 Ocak’tan itibaren MANA’nın 100.000 doların üzerindeki işlemlerde günlük bir artış yaşadığını gösterdi. Grafiği incelediğimizde, ortalamanın 50’nin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yazı yazıldığı sırada, balina işlemlerinin sayısı zaten sekiz civarındaydı. Decentraland, bir sanal gerçeklik platformudur. Kullanıcılar bu merkezi olmayan, açık dünya ortamında içerik ve uygulamalar oluşturabilir, bunların keyfini çıkarabilir ve bunlardan para kazanabilir. Kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunlar, sosyal ağlar ve diğer uygulamaların tümü platformda mümkündür. Decentraland’ın oyun içi para birimi MANA olarak adlandırılır ve arazi ve hizmet gibi şeyleri satın almak için kullanılır. Üstelik yıllık token enflasyonu %3 civarında ve arz şoku kaynaklı fiyat düşüşü ihtimali de MANA için zayıftır. APE ortaya çıkana kadar piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin genelde MANA Token oldu.

SAND için durum biraz daha farklı. Özellikle token enflasyonu noktasında MANA Token ile fazlasıyla ayrışıyorlar. Bu yıl SAND Token enflasyonu %20 civarında ve dolaşım arzının çift haneli hızda artması piyasa değeri artsa bile SAND token başına değeri düşürebilir.

Son veriler, MANA balinalarının artan faaliyetlerinin para biriminin hacmi üzerinde beklenen olumlu etkiyi yarattığını gösteriyor. Hacim ölçütleriyle ölçüldüğü üzere, MANA işlemlerinin sayısında yakın zamanda bir artış yaşandı. Ayrıca, MANA’nın 30 günlük Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı, yatırımcıların bu süre zarfında pozisyonlarını kârlı bir şekilde koruduklarını göstermiştir. MANA en azından kısa vadede SAND Tokeni popülerlik açısından geride bırakıyor ve fiyat görünümü şimdilik daha pozitif. Ancak uzun vadede iki metaverse altcoin de alanında en iyileri diyebiliriz.

Metaverse Altcoin Sepeti

2021 yılı sonunda metaverse konusu sadece büyük markaların ucuza reklam yoluydu. Ancak şimdi gerçekten bu alanda çözüm üretmek isteyen şirketler yenilikçi fikirler ortaya atıyor. Web3 dönüşümünün erken dönemindeyiz ve önümüzdeki 10 yılda Facebook, Twitter gibi Web3’ün kendi dev markalarının doğduğunu göreceğiz. Ve elbette bu markalar on milyarlarca dolar değerlemeye ulaşacak.

Kripto para piyasaları sadece spekülatif fiyat hareketlerinden ibaret değil. Aslında kripto paralar Web3 dönüşümünün teknik yükünü de “merkeziyetsiz” şekilde üstleniyor. Kripto para geliştiricileri açık kaynak binlerce proje oluşturdu. Her geçen gün blockchain tabanlı kripto ürünlerinin daha yeni işler yaptığını görüyoruz. Yani inovasyon burada ve kripto paralar sadece fiyattan ibaret değil. Bundan dolayı APE Coin gibi güçlü topluluğu olan, SAND ve MANA gibi kurumsalların tercih ettiği projeleri tamamen gözden çıkarmak mantıksız. Bunun dışında NFT tabanlı metaverse arazilerinin de önümüzdeki yıllarda popülerliğini artırması muhtemel. Metaverse yatırımı nasıl yapılır yazımızda tüm bu konuları detaylarıyla işlemiştik.