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Milyar Dolarlık Trader Uyanın Diyor! Bitcoin, Altın ve Diğerleri İçin Uyardı!

Kripto dünyasının en ünlü isimlerinden biri sessizliğini bozdu ve herkesi uyardı. Risk piyasalarına dikkat.
20:50
19 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında en fazla takip edilen isimlerden biri olan Hayes sessizliğini nihayet bozdu. Milyar dolarlık trader, analist ve yatırımcı olan Eski BitMEX CEO’su Hayes herkesin şu an bir rüyada olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz yıl yaptığı tahminle alay konusu olsa da popüler isim boş konuşmadığını herkese gösterdi. Bitcoin fiyat 15.500 dolar seviyesine düştü.

Bitcoin, Altın, Gümüş Yükselir Mi?

BitMEX borsasının eski CEO’su Arthur Hayes, bugün yayınlanan son blog yazısında, gelecekteki ABD ekonomik sıkıntıları sayesinde “küresel bir finansal erime” bekliyor. Bitcoin‘in mevcut rallisi muhtemelen yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olmayacağını söyleyen Hayes yakın zamanda herkesin pişman olacağını düşünüyor. Bu hafta ABD’nin makroekonomik politikası üzerine yeni bir inceleme kaleme alan Arthur Hayes’e göre, Federal Rezerv‘in mevcut davranışı kısıtlayıcıdan liberale dönecek ve bu durum kripto varlıkların aşırı satışlar yaşamasına neden olacak. Bu durum altın, gümüş, hisse senedi gibi varlıkların da satışlar yaşamasına neden olabilir.

ABD enflasyonunun gevşemesiyle birlikte, Fed bu yıl neredeyse tüm kripto analistlerinin odak noktası oldu çünkü niceliksel sıkılaştırma (QT) ve faiz oranı artışlarından sabit ve daha sonra düşen oranlara ve hatta potansiyel olarak niceliksel gevşemeye (QE) doğru bir politika “pivotu” olasılığı artık yüksek sesle tartışılıyor.

Kripto Paraların Geleceği

Hayes’e göre gelecekte atacağı adımlar ekonomideki likiditenin boşaltılmasından tekrar enjekte edilmesine doğru bir hareketi içeriyor ve bu uygulama 2020’den itibaren Bitcoin için tüm zamanların en yüksek seviyelerine yol açarken, aynı olay tam tersi sonuçlar doğuracak.

“2022’de yarım trilyon doların çekilmesi birkaç yüz yılın en kötü tahvil ve hisse senedi performansını yarattıysa, 2023’te bu miktarın iki katı çekilirse ne olacağını hayal edin. Para enjekte edildiğinde ve geri çekildiğinde piyasaların tepkisi simetrik değildir. ABD kredi piyasasının bir kısmı kırılır ve bu da geniş bir finansal varlık yelpazesinde finansal bir erimeye yol açar. Fed, Mart 2020’de gerçekleştirdiğine benzer bir tepki olarak acil bir basın toplantısı düzenler ve QT’yi durdurur, faizleri önemli ölçüde düşürür ve bir kez daha tahvil satın alarak Niceliksel Gevşemeyi (QE) yeniden başlatır. Bu da riskli varlıkların düşmesi anlamına gelir”.

CME Group’un FedWatch Aracı tarafından gösterilen mevcut tahminler, Fed’in 1 Şubat’taki bir sonraki kararında faiz artırım hızını düşürmesini büyük ölçüde destekliyor.

“Piyasa tahmin ettiğim gibi dibe vuracak ve bunu göreceğim. Çünkü sistem geçici olarak kırıldığında meydana gelen çöküş Bitcoin’in 15.800 dolar seviyesinde tutunmasını engelleyecek büyüklükte olacak. Aşağı yönlü taslakta nihayetinde hangi seviyeye ulaşıldığı gerçekten önemli değil çünkü Fed’in daha sonra para basmak ve başka bir finansal çöküşü önlemek için harekete geçeceğini biliyorum, bu da tüm riskli varlıkların yerel dibini işaretleyecek. Ve sonra Mart 2020’ye benzer başka bir kurulumla karşılaşıyorum, bu gerçekleşmeye yakın çılgınlar gibi kripto para alacağım.”

Özet olarak Hayes, riskli varlıklar için kitlesel bir kapitülasyon süreci bekliyor ve eğer yanılmazsa Bitcoin fiyatının 15.000 doların altına düştüğünü görebiliriz. Elbette Hayes geleceği göremiyor ve yanıldığında onun yolunu izleyenler kayıplarıyla baş başa kalacak. Bu sebepten kendi değerlendirmelerinizi yaparak stratejiler belirlemeniz menfaatinize olandır.

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