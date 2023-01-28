2022 yılında yaşanılan kripto para krizinin etkilerini en derinden hisseden bu altcoin'in toparlanabilmesi adına yapılan çalışmalar dikkat çekiyor.

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Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) sadece birkaç saat içinde ani yukarı yönlü hareketler yaşadı. LUNA fiyatı bir saat içinde %4, LUNC fiyatı ise sadece bir saat içinde %3 sıçradı. Rallinin arkasındaki neden, Terra Classic topluluğu ve sosyal duyarlılık tarafından desteklenen her iki blok zincirindeki geliştirme faaliyetindeki son artış olabilir.

Terra Classic Ve LUNA Fiyatı Ani Arttı

Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) geliştirme faaliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. TFL, Terra, LUNC, Osmosis, Juno, Crescent ve diğerleri gibi birden fazla blok zincirini destekleyen zincirler arası Station cüzdanını piyasaya sürdü. Terra Classic blok zinciri ilk başta desteklenmiyordu, ancak birçok tartışmadan sonra Station’a LUNC desteği eklendi.

Geliştirici grubu TerraCVita tarafından Terra Classic üzerinde bir DeFi platformu olan Terraport, zincire faydayı geri getirmeyi amaçlıyormuş gibi görünüyor. Proje, topluluğun yak ve inşa et fikrini destekleyen bir yapıya sahip. Terraport sürekli olarak ellerinde bulunan toplam LUNC’un %27’sini ve Terra’nın %22’sini yakacak.

Bu arada, Terra Classic çekirdek geliştiricisi Edward Kim, Allnodes’un yüksek oylama gücünü çevreleyen FUD’u sakinleştirmeye ve düğüm barındırma hizmeti aracılığıyla doğrulayıcıların çalışmasını düzenlemeye çalışıyor. Kim, Allnodes’un merkezileşme riskini azaltmak için oylama gücünü azaltmaya çalıştığını iddia ediyor. Cuma günü Allnodes, Cosmos tabanlı ağlar için gözetim dışı düğüm yönetimini duyurdu.

Ayrıca topluluk, blok zincirini v1.0.4’ten v1.0.5’e yükseltmek ve gelecekteki yükseltmeleri mümkün kılacak kodları tanıtmak için Edward Kim tarafından sunulan 11310 sayılı Teklifi kabul etti. Ayrıca Binance LUNC yakma mekanizmasını da geri getireceğini açıkladı.

Topluluk Fiyatlarda %20’lik Bir Artış Bekliyor

Terra Classic topluluğu, LUNC fiyatında en az 0.00020 doların üzerine çıkmak için %20’lik bir artışı dört gözle bekliyormuş gibi görünüyor. LUNC fiyatı son zamanlarda en yüksek 0.0001943 doları gördü. Yakın zamandaki bir kırılmaya rağmen, LUNC fiyatı bu seviyeyi koruyamamıştı.

LUNC fiyatı son 24 saatte %6’nın üzerinde yükseldi ve mevcut fiyat 0.00018 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. LUNA fiyatı ise son 24 saatte %5 artışla 2,14 dolardan işlem görüyor. Ancak, her iki coin de daha önceki fiyat noktalarına hala ulaşamamış görünüyor.

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