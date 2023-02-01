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O Altcoin İçin Beklenen Rapor Geldi: 226 Milyon Dolarlık Coin Satıldı!

XRP'nin ihraççısı Ripple, 2022 yılı 4. çeyrek raporunu yayımladı. Rapora göre çeyrek boyunca net 226 milyon dolarlık XRP satışı yapıldı.
11:20
1 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ödeme ürünleri oluşturan merkezi fintech şirketi Ripple, merkeziyetsiz olarak tanımladığı ödeme sistemi ve XRP’yi de kapsayan 2022 yılı 4. çeyrek raporunu yayımladı.

226 Milyon Dolarlık XRP Satışı Yapıldı

Rapora göre Ripple, çeyrek boyunca talep üzerine likidite (ODL) işlemlerinde 2.96 milyar dolarlık XRP satışı yaparken, 2.73 milyar dolarlık XRP alımı yaptı. Net satış rakamı ise 226 milyon dolar oldu. Şirket, 2022’nin 3. çeyreğindeki net satış rakamının 310 milyon dolar olduğunun altını çizerek son çeyrekte kayda değer bir düşüş olduğunu vurgu yaptı. İşlem ücretlerinden gelen 101 bin 968 XRP’nin ise yakımı yakıldı. Bu rakam 3. çeyrekte 146 bindi.

Raporda, 2020’de sadece üç ülkede kullanılabilen ODL’nin çeyrek içinde Fransa, İsveç ve Afrika’da kullanıma sunulduğu ve artık dünya çapında 40 ülkede kullanılabildiği belirtildi.

Ripple, XRP’yi yalnızca talep üzerine likidite işlemleriyle bağlantılı olarak satmaya devam ettiğini ve popüler ürünün “en güçlü” yılını yaşadıktan sonra son çeyrekte büyümeye devam ettiğini ekledi. Raporda, “Ripple 2022’yi kripto paraların faydasına odaklanarak ve ODL ürününü ölçeklendirerek bugüne kadarki en güçlü yılıyla tamamladı. RippleNet çalkantılı bir piyasaya rağmen büyümeye devam ederken, Ripple ODL’yi benimseyen hem yeni hem de mevcut müşterilerden en yüksek talep miktarını gördü.” notu düştü.

Öte yandan Ripple, merkeziyetsiz Blockchain’i XRP Ledger‘da 106 milyonun üzerinde işlem yapıldığını ve 228 bin yeni ve benzersiz kullanıcı cüzdanı oluşturulduğunu bildirdi.

Ripple, Pazarın Parçalı Kalmaya Devam Etmesini Bekliyor

XRP spot piyasasının 2022’nin ilk çeyreğinde ortalama 1.1 milyar dolar olan günlük işlem hacminin yaklaşık 700 milyon dolara düşmesiyle genel bir düşüş trendine girildiğinin aktarıldığı raporda,  yakın gelecekte yatırım faaliyetlerinin ödemeleri, ticareti ve saklama işlemlerini kolaylaştıran araçlara dönüşeceği aktarıldı.

Ripple, “Pazar muhtemelen parçalı kalmaya devam edecek olsa da, sektör ödemeler, saklama hizmetleri, merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) ve zincirler arası kullanıcı deneyimleri gibi temel kripto para ilkellerini geliştirmeye odaklanan yatırım faaliyeti görecek” dedi.

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