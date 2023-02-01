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1 Ayda Yüzde 248 Yükseldi: RNDR Token Alınır Mı? 

Şu anda Render coin’in (RNDR) yaşadığı son artışlar ile piyasada popüler haline gelen kripto paralar arasında yer aldığı ifade edilebilir. 
12:22
1 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin 29 Ocak’ta 23.960 dolara kadar yükseldi ve sonrasında bir düzeltme başlattı. Yazını yayına hazırlandığı sırada 23.000 dolardan işlem gören Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerde de dikkat çeken yükselişler yaşandı. Şu anda Render coin’in (RNDR) yaşadığı son artışlar ile piyasada popüler haline gelen kripto paralar arasında yer aldığı ifade edilebilir. 

Render Token Nedir? 

Render Token (RNDR), GPU işlem gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları GPU yeteneklerini kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla buluşturmayı amaçlayan, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş dağıtık bir GPU işleme ağı olarak tanımlanabilr.  

CEO Jules Urbach tarafından 2009 yılında tasarlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen RNDR, aynı yılın Ekim ayında ilk halka açık token satışını gerçekleştirdi. Ardından Ocak 2018 – Mayıs 2018 arasındaki özel satış döneminde 1 RNDR = 0,25 USD eşdeğeri token fiyatıyla toplam 117.843.239 RNDR satıldı.  

Özel satış dönemi boyunca, ilk yatırımcılar beta node operatörlerinin ve sanatçıların 27 Nisan 2020’deki halka açık lansmanına kadar ağın inşası ve test edilmesinde RNDR ekibiyle işbirliği içinde çalıştı ve RNDR Beta Testnet’e dahil edildi. 

RNDR Yükselişi 

Render’ın yerel kripto para birimi olan RNDR, son 24 saat içinde kaydettiği yaklaşık yüzde 18 artış ile yatırımcının ilgisini çekti. Yazının kaleme alındığı sırada 1,43 dolardan işlem gören RNDR, küçük bir geri çekilme öncesinde 1,58 dolara kadar yükseldi. 

24 saatlik artış dikkatleri çekerken aslında aylık bazdaki artış ilgiyi daha da artırıyor olabilir. RNDR token 1 ay önceki fiyatının yaklaşık olarak yüzde 248 üzerinde işlem görüyor. Analistlere göre şu anda 1,58 dolar direnç seviyesi olarak görülüyor ve 1,30 doların altına yapılacak bir hamlenin düzeltmeyi derinleştirebileceği düşünülüyor. 

RNDR token alınır mı?” sorusu ise aslında tamamen yatırımcının risk iştahı ile ilgili gibi görünüyor. Çünkü son 1 ay içinde yüzde 248 artış kaydeden bir kripto para biriminin ciddi geri çekilmeler yaşadığına daha önce defalarca şahit olduk. Dolayısıyla RNDR token’ı bundan sonra alacak yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.  

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