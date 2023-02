Piyasa nefes alırken Fetch.AI (FET) ve Keep Network (KEEP) son 1 aydaki yükselişleri ile dikkatleri çeken altcoin’ler arasında yer alıyor.

2023 yılı kripto para birimleri için tartışmasız olarak 2022 yılından daha iyi başladı. Toplam kripto para piyasası değeri yeniden 1 trilyon dolar üzerine yükselirken. Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %42,5 seviyesinde olduğu görülüyor. Fetch.AI (FET) ve Keep Network (KEEP) son 1 aydaki yükselişleri ile dikkatleri çeken altcoin’ler arasında yer alıyor.

FET Coin Yorum

2017 yılında kurulan ve Mart 2019’da Binance‘te IEO aracılığıyla piyasaya sürülen Fetch.AI, kripto ekonomisinde açık, izinsiz, merkezsiz bir makine öğrenimi ağı inşa eden bir yapay zeka (AI) laboratuvarı olarak tanımlanabilir.

Fetch.ai, küresel veri ağından yararlanan görevleri yürütmek için otonom yapay zekayı kullanarak herkesin bağlanabileceği ve güvenli veri kümelerine erişebileceği izinsiz bir ağ ile yapay zeka teknolojisine erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

DeFi hizmetlerini, ulaşım ağlarını, akıllı enerji şebekelerini, seyahati yani esasen büyük ölçekli veri kümelerine dayanan herhangi bir karmaşık dijital sistemi optimize etmek gibi kullanım durumlarına dayanan Fetch.AI’nin yerel kripto para birimi FET, son 24 saat içinde %1,4 artış kaydetmiş olsa da son 1 aydaki yüzde 184’lük artışı ile dikkatleri çekiyor.

FET yazının kaleme alındığı sırada 0,26 dolardan işlem görüyor. Bir geri çekilme öncesinde FET, 28 Ocak’ta 0,31 dolara kadar yükselmişti.

Dolayısıyla şu anda FET için 0,31 dolar direnç seviyesi olarak görülüyor. Destek seviyesinin ise 0,25 dolar olduğu ifade ediliyor.

KEEP Coin Yorum

Keep Network, özel verilerin halka açık blok zincirinde depolanması ve şifrelenmesi için teşvik edilmiş bir ağ şeklinde tanımlanabilir. Ağ, keep olarak bilinen özel veriler için off chain veri toplulularından oluşurken, KEEP coin sistemin tamamen izinsiz olmasını sağlıyor.

Keep, blok zincirinin benimsenmesini engelleyen ana sorunu olarak görülen, halka açık blok zincirlerindeki verilerin halka açık olması durumunu çözmeyi hedefliyor.

KEEP hem son 24 saatteki hem son 1 aydaki artışı ile dikkatleri çekiyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,23 dolardan işlem gören KEEP son 24 saatte yüzde 21 ve son 1 ayda yüzde 200 artış kaydetti.

Analistler göre KEEP için ana direnç şu anda 0,25 dolar ve ana destek 0,20 dolar. Buna ek olarak analistler son 1 ayda bu kadar büyük yükseliş yaşamış olan kripto para birimlerinde sert düşüşlerin gelebileceğini ifade ediyor ve yatırımcıların alım yaparken temkinli olmasını tavsiye ediyor.