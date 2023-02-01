Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat Çekiyorlar: FET Coin ve KEEP Coin Yorumları! 

Piyasa nefes alırken Fetch.AI (FET) ve Keep Network (KEEP) son 1 aydaki yükselişleri ile dikkatleri çeken altcoin’ler arasında yer alıyor. 
12:45
1 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılı kripto para birimleri için tartışmasız olarak 2022 yılından daha iyi başladı. Toplam kripto para piyasası değeri yeniden 1 trilyon dolar üzerine yükselirken. Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %42,5 seviyesinde olduğu görülüyor. Fetch.AI (FET) ve Keep Network (KEEP) son 1 aydaki yükselişleri ile dikkatleri çeken altcoin’ler arasında yer alıyor. 

FET Coin Yorum 

2017 yılında kurulan ve Mart 2019’da Binance‘te IEO aracılığıyla piyasaya sürülen Fetch.AI, kripto ekonomisinde açık, izinsiz, merkezsiz bir makine öğrenimi ağı inşa eden bir yapay zeka (AI) laboratuvarı olarak tanımlanabilir.  

Fetch.ai, küresel veri ağından yararlanan görevleri yürütmek için otonom yapay zekayı kullanarak herkesin bağlanabileceği ve güvenli veri kümelerine erişebileceği izinsiz bir ağ ile yapay zeka teknolojisine erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor.  

DeFi hizmetlerini, ulaşım ağlarını, akıllı enerji şebekelerini, seyahati yani  esasen büyük ölçekli veri kümelerine dayanan herhangi bir karmaşık dijital sistemi optimize etmek gibi kullanım durumlarına dayanan Fetch.AI’nin yerel kripto para birimi FET, son 24 saat içinde %1,4 artış kaydetmiş olsa da son 1 aydaki yüzde 184’lük artışı ile dikkatleri çekiyor. 

FET yazının kaleme alındığı sırada 0,26 dolardan işlem görüyor. Bir geri çekilme öncesinde FET, 28 Ocak’ta 0,31 dolara kadar yükselmişti. 

Dolayısıyla şu anda FET için 0,31 dolar direnç seviyesi olarak görülüyor. Destek seviyesinin ise 0,25 dolar olduğu ifade ediliyor. 

KEEP Coin Yorum 

Keep Network, özel verilerin halka açık blok zincirinde depolanması ve şifrelenmesi için teşvik edilmiş bir ağ şeklinde tanımlanabilir. Ağ, keep olarak bilinen özel veriler için off chain veri toplulularından oluşurken, KEEP coin sistemin tamamen izinsiz olmasını sağlıyor.  

Keep, blok zincirinin benimsenmesini engelleyen ana sorunu olarak görülen, halka açık blok zincirlerindeki verilerin halka açık olması durumunu çözmeyi hedefliyor.  

KEEP hem son 24 saatteki hem son 1 aydaki artışı ile dikkatleri çekiyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,23 dolardan işlem gören KEEP son 24 saatte yüzde 21 ve son 1 ayda yüzde 200 artış kaydetti. 

Analistler göre KEEP için ana direnç şu anda 0,25 dolar ve ana destek 0,20 dolar. Buna ek olarak analistler son 1 ayda bu kadar büyük yükseliş yaşamış olan kripto para birimlerinde sert düşüşlerin gelebileceğini ifade ediyor ve yatırımcıların alım yaparken temkinli olmasını tavsiye ediyor. 

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Dev Kripto Trader: Bu 2 Altcoin 5 Yıl Önceki Ethereum Gibi! Yakında Anlarsınız!
Dev Kripto Trader: Bu 2 Altcoin 5 Yıl Önceki Ethereum Gibi! Yakında Anlarsınız!
Dikkat: Günlerdir Konuşulan Altcoin’de Ralli Bitti Mi?
Dikkat: Günlerdir Konuşulan Altcoin’de Ralli Bitti Mi?
Bitcoin ve Bu Altcoin’de İpler Kopuyor! Büyük Sürprizler Olabilir!
Bitcoin ve Bu Altcoin’de İpler Kopuyor! Büyük Sürprizler Olabilir!
Popüler Altcoin’in Stablecoin’inde Önemli Gelişmeler Oluyor! Altcoin Nasıl Etkilendi? 
Popüler Altcoin’in Stablecoin’inde Önemli Gelişmeler Oluyor! Altcoin Nasıl Etkilendi? 
XRP Fiyatında Son Durum: XRP Yorumları Ne Diyor? 
XRP Fiyatında Son Durum: XRP Yorumları Ne Diyor? 
1 Ayda Yüzde 248 Yükseldi: RNDR Token Alınır Mı? 
1 Ayda Yüzde 248 Yükseldi: RNDR Token Alınır Mı? 
Piyasa Gurusu “Bitcoin ve Diğerlerini Unutun” Diyerek Duyurdu: Yeni Yıldız Bu Altcoin Olacak
Piyasa Gurusu “Bitcoin ve Diğerlerini Unutun” Diyerek Duyurdu: Yeni Yıldız Bu Altcoin Olacak
Ünlü Altcoin Projesi Bombayı Patlattı: Çığır Açan Özellikleri İle Benzersiz Aracını Tanıttı!
Ünlü Altcoin Projesi Bombayı Patlattı: Çığır Açan Özellikleri İle Benzersiz Aracını Tanıttı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023