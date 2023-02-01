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Bitcoin Yatırımcıları Hazır Olsun! Ünlü Analist BTC’de Zengin Edecek Tüyoyu Verdi!

Ünlü analist Benjamin Cowen, Bitcoin'in (BTC) 2019'dakine benzer sert bir ralliyle sonuçlanabilecek potansiyel bir trend değişimine hazırlandığı öngörüsünde bulunarak kritik önemdeki fiyat seviyesini paylaştı.
13:05
1 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) 2019’dakine benzer sert bir ralliyle sonuçlanabilecek potansiyel bir trend değişimine hazırlandığı öngörüsünde bulunarak önemli fiyat seviyelerini paylaştı.

50 ve 200 Haftalık Hareketli Ortalamaların Eğilimi

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni bir strateji oturumunda 780 binden fazla YouTube abonesine üç farklı teknik göstergenin Bitcoin için kilit bir fiyat seviyesinde birleştiğini söyledi. Cowen, 50 haftalık hareketli ortalamanın düşüş trendinde ve 200 haftalık hareketli ortalamanın yükseliş trendinde olduğunu ve her ikisinin de birbirine doğru birleşmek üzere hareket ettiğini belirtti. Bu iki hareketli ortalamanın BTC‘nin Ocak ayı boyuncaki yükselişi ile yaklaştığı en yüksek seviyesi olan 25 bin dolar civarında buluşması muhtemel görünüyor.

Cowen, hareketli ortalamanın birbiri ile birleşmesi konusunda şunları söyledi:

50 haftalık ortalama aşağı iniyor. 200 haftalık ortalama yükseliyor. Ve sonra fiyat ona doğru yükseliyor. Ayrıca önceki kısa vadede oluşmuş olan tepe noktamız 25 bin 200 dolarda. Ve şu kısa vadede oluşan tepeye bakın: tam da bu iki hareketli ortalamanın arasında. Hepsinin aynı seviyeye yaklaşması neredeyse çok mükemmel.

Cowen, birçok kişinin birleşme noktası fiyat seviyesinin direnç olarak hareket edeceğini tahmin etmesine rağmen 6 bin dolar seviyesini aşmasını sağlayan sert bir rallinin görüldüğü 2019’daki koşullara benzer olduğunu belirterek şunları belirtti:

Bitcoin‘de 25 bin dolar seviyesini aşmanın büyük bir savaş olacağını hayal ediyorum. Bununla birlikte burada 2019’da 6 bin doların kırılımının uzun zaman alacağını söyleyen pek çok insan vardı. ‘Geri geleceğiz ve bunu kırmak sonsuza kadar sürecek’ dediler. Ve biz sanki orada değilmiş gibi onu kırıp geçtik. Çünkü momentum çok güçlü bir şeydir.

25 Bin Dolar Seviyesine Dikkat!

Cowen, Bitcoin rallisinin deposunda yeterince yakıt olup olmadığını gösterecek bir seviye olduğu için yatırımcıların 25 bin dolar seviyesini yakından takip ettiğini söyledi:

Bu 25 bin dolar seviyesini çevreleyen çok fazla gürültü var ve özellikle de yüzde 60’lık bir ralliden sonra… Eğer bu seviyeyi kırabilirsek yüzde 60’lık hareketin ne yaptığını görmeye bakın. Burada duracak mı? Yoksa 2019’daki gibi bir kırılım gelir mi? 25 bin dolar bence pek çok insanın Bitcoin’in bu seviyeyi kırıp kıramayacağını ve kırabilirse ötesine geçmenin ne kadar güçlü olacağını görmek için baktığı seviye olacak. Eğer kıramazsa, 2015’teki gibi hemen düşecek mi? Asıl soru bu.

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