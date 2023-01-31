Bitcoin için hızlı başlayan 2023 yılı Glassnode verilerine de yansıdı. Bu verilere göre kripto parada yaşanılanlar gerçekten dikkat çekici.

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Bitcoin, 16.846 dolar civarında fiyatlandırıldığı ayın başından bu yana dolar bazında %38 yükseliş yaşadı. Glassnode’a göre bu artış, Ocak ayını varlığın %41 artış kaydettiği Ekim 2021’den bu yana en iyi performans gösterdiği ay haline getirdi.

Analiz firması 30 Ocak tarihli haftalık raporunda, mevcut rallinin hem tarihi spot talep hem de bir dizi kısa sıkıştırma ile beslendiğini belirtti. Ayrıca FTX’in çöküşü ve merkezi borsalardan panikle kaçışın ardından borsa akışlarında istikrar sağlandığını bildirdi.

Bitcoin Borsa Hareketleri Normalleşiyor

Glassnode ayrıca Bitcoin zincir içi işlemlerinin geçtiğimiz hafta boyunca günde 50.000’in üzerinde artış gösterdiğini belirtti ve borsa mevduatlarında veya para çekme sayılarında buna karşılık gelen bir artış göremiyoruz diye ekledi.

Borsa ile ilgili işlemler toplamın %35’ini oluşturuyor ve bu oran Mayıs 2021’den bu yana düşüş gösteriyor. FTX’in çöküşünden bu yana borsa akışları normalleşmiş olsa da, borsalarda tutulan BTC miktarı hala düşüşte görünüyor.

Raporda, ticaret platformlarında depolanan toplam Bitcoin bakiyesinin yaklaşık 2,25 milyon BTC olduğu belirtildi. Bu, dolaşımdaki arzın %11,7’sini temsil ediyor ve en son Şubat 2018’de görülen birden çok yılın en düşük seviyesinde.

Glassnode, borsalara giren ve çıkan toplam BTC miktarının her iki yönde de günde yaklaşık 625 milyon dolar olduğunu ekledi. Bu durum, büyük ölçüde çıkışların yaşandığı 2022 sonlarındaki kargaşanın ardından borsa akışlarının artık dengeli bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.

Bugün, borsa net akışları nötr seviyeye dönerek çıkışlardaki soğumayı yansıtıyor.

Ayın borsa faaliyetlerinin çoğunun balinalar (binden fazla BTC’ye sahip adresler) olduğunu belirtti. Ocak ayında, balinalar toplam borsa giriş ve çıkışlarına 185 milyon ila 215 milyon dolar arasında katkıda bulundu.

BTC Fiyat Görünümü

Elde edinilen bilgilere göre Bitcoin fiyatı bugün %3 düşüşle 22,887 dolara geriledi. Varlık 30 Ocak’ta 24.000 dolar fiyatına yaklaştı ve 23.960 dolar seviyesinden döndü, ancak direnç orada çok güçlü olduğunu kanıtladı.

Bitcoin fiyatları son yedi gün boyunca yatay seyretti ancak son iki haftada %8 artış gösterdi. Bu rallideki kazançların çoğu Ocak ayının başlarında elde edildi ve bu da gücün tükenmekte olabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.