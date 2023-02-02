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Kripto para piyasaları kurumsal yatırımcıların kabulünü 2021 yılında artan bir hızla görmeye başladı. 2022 piyasa için zor bir dönem olsa da birçok kurumsal yatırımcı kripto tabanlı web3 girişimlerine devasa paralar yatırdı. Şimdi de Amazon geleceğe hazırlık için önemli bir sinyal olan iş ilanını duyurdu. Bu ilan birçok altcoini direkt olarak ilgilendiriyor olabilir.

Amazon Kripto Para

Amazon Web Services (AWS), Web3 odaklı hizmetleri için personeller almak istiyor. Blockchain tabanlı oyunlar odağında yayınlanan ilan işe alınacak personelde birçok yetkinlik talep ediyor. Bu yetkinlikler aslında gelecekte Amazon’un hangi kripto paralarla potansiyel anlaşmalar imzalayabileceğini de gösteriyor. Son olarak Avalanche ile bir ortaklık imzalayan AWS internetin bir sonraki çağına hazırlık yapıyor.

İş ilanında şunlar yazıyor;

“Web3 Go-To-Market (GTM) ekibinde yer alacak kişiler arıyoruz. Bu rolde, doğrudan en ilginç ve talepkar geliştiriciler, müşteriler ve iş ortaklarıyla – önde gelen girişimler ve küresel işletmeler – kendi alanlarında liderler – çalışacak, müşterilerin gereksinimlerini ve kullanım durumlarını anlamak ve bunları gerçeğe dönüştürmek için güven kazanacaksınız. Web3 GTM’den sorumlu ekibin bir parçası olarak, hedef pazar segmentlerinde yeni iş kurmak için ölçeklenebilir GTM hareketleri geliştirecek ve küresel saha organizasyonunun uzun vadeli iş fırsatları için potansiyel müşterileri belirleyen günlük etkileşimleri yönlendirmesini sağlayacaksınız. Ayrıca, bu müşteri grubu için AWS ürün ekiplerinin uzantısı olarak hareket edecek, kullanım durumlarını anlayacak, müşteri özellik taleplerini ve geri bildirimlerini toplayacak ve AWS hizmetleri için yol haritasını etkileyeceksiniz.”

Bu ilan bize blockchain tabanlı oyunların AWS hizmetlerine yönlendirilmek istendiğini söylüyor. Blockchain tabanlı oyunların çoğu kripto para geliştiricileri tarafından piyasaya sürüldü. O halde yakında bu projelerin hizmet almak için Amazon ile anlaştığını duyabiliriz. Bu tarz haberler ilgili projelerin tokenlerinde önemli fiyat artışlarını destekleyebilir.

Amazon Web3

Kripto para piyasaları sadece tokenlerin fiyat hareketleri ile sınırlı görülmeli. Bugün devletler blockchain tabanlı itibari para birimlerini hayata geçiriyor ve birçoğu bu hedef doğrultusunda çalışıyorsa bunu Nakamoto ve arkasından gelen kripto geliştiricilerine borçlular. Kripto para geliştiricileri her yeni ürünle birlikte aslında blockchain teknolojisinin farklı kullanım alanlarını dünyaya gösteriyor. Örneğin arlıkların tokenize edilmesi milyar dolarlık fon ihraççısı şirketleri cezbetti. Polygon ve Avalanche ağları üzerinden tokenize fon ihraç eden milyar dolarlık varlık şirketlerini yakın zamanda duyurmuştuk.

Web3 bu çerçevede ele alınmalı, eğer internetin bir sonraki devrimi yani Web3 gerçekleşecekse yine bu kripto geliştiricilerin eliyle inşa edilecek. Amazon’un iş ilanına geri dönelim ve istihdam edilecek personellerde aranan yetkinliklere göz atalım.

Web3 ve Oyunların kesiştiği noktada blockchain tabanlı mimariler hakkında derinlemesine bilgi sahibi

Web3 teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak ve blockchain kullanımı konusunda tecrübeli

teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak ve blockchain kullanımı konusunda tecrübeli Blockchain tabanlı mimariler ve geliştirici iş akışı, layer1 ve 2 hakkında bilgi sahibi

Peki ana sorumluluğu ne olacak?

Web3 içinde odaklanılacak ve öncelik verilecek pazar segmentlerinin, müşteri tabanının tanımlanması (ki burada blockchain tabanlı oyunlar dediğimizde aklımıza en azından şimdilik kripto odaklı projeler geliyor)

Bu ilan için istihdam edilecek personele ise yıllık 118.400 dolar ile 220.200 dolar arasında ödeme yapılacak.