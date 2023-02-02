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Fiyatı Çığ Gibi Büyüyor! Popüler Altcoin Yeni Özelliğini Duyurdu!

En büyük Ethereum rakiplerinden biri önemli güncellemeyi duyurdu. Fiyat duyuruyla birlikte hızla yükseldi.
16:45
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Akıllı sözleşme platformları yoğun rekabet ortamında daha iyi özellikler sunmanın yollarını arıyor. Blockchain teknolojisi ağırlıklı olarak kripto geliştiricilerinin sırtında büyüyor. Devletler, dev kurumsal şirketler ve daha niceleri blockchain tabanlı dünyaya hazırlık yapıyor. İnternetin bir sonraki evrimine yaklaşırken layer1 çözümlerinin önemi artıyor.

AVAX Neden Yükseliyor?

Avalanche fiyatı yeni yayınlanan Banff 8 güncellemesinin ardından bugün %14’ün üzerinde artış yaşadı. Popüler Ethereum rakibi güne 22 dolarlık fiyatıyla devam ediyor. Bir proof-of-stake (PoS) Layer 1 çözümü olan Avalanche ocak ayındaki pozitif kapanışını tamamlayarak fiyatının 22 doların üstüne çıkmasını sağladı. Son fiyat artışı büyük olasılıkla doğrulayıcılar için hayatı doğrudan kolaylaştıran yeni bir protokol güncellemesinin yayınlanmasına dayanıyor.

Ava Labs mühendislik müdürü Patrick O’Grady bu güncellemenin önceki sürüm istemciler için desteği optimize etme, eşler arası (P2P) ağ etkileşimini geliştirme ve optimize edilmiş P-Chain doğrulayıcı aramasının işlevlerini desteklemeyle alakalı olduğunu söyledi. Teknik iyileştirme gibi görünse de bu güncelleme geliştiriciler kadar Avalanche ağındaki kullanıcıları da etkiliyor. Eğer gelecekte blockchain kullanıcı aktivitelerinin katlanarak artacağını söylüyorsak işlem kolaylığı en önemli başlıklardan biri olmalıdır.

AVAX Coin Yorum

Cardano, Avalanche gibi layer1 çözümleri artık geliştiricileri kendine çekmeye odaklanan hamleler yapıyor. Bu önemli, ağda ne kadar aktif ve nitelikli geliştiriciniz varsa o kadar fayda üreten uygulamanız olur. Bu durum kullanıcı sayınızdan tutun, ağ gelirinize hatta token fiyatınıza direkt etki eder. Avalanche, işlem kesinliği açısından en iyi layer1 çözümü olarak biliniyor. Protokol, başlangıcından bu yana akıllı sözleşmeler ve NFT’ler için bir merkez olmayı hedefledi, bu amaç doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Genişlemesi ve hedeflenen ekosistem büyümesi AVAX Coin fiyatına da direkt etki ediyor. Sadece Ocak ayında popüler altcoin yaklaşık %97 oranında arttı. Kısa süre önce de son 3 ayın zirvesi olan 22,37 dolara ulaştı. Kısa vadede 21,79 dolar seviyesinin korunması 23,04 ve 25,06 dolar seviyelerine hareketin devam etmesini sağlayabilir. Genel piyasa düşüşünde ise 19,77 dolar önemli bir geri çekilme seviyesi olacak.

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