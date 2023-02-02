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Geçtiğimiz yıl talihsiz bir dönemde yaptığı airdrop ile erken dönem kullanıcılarına binlerce dolar kazandırdı. FTX çöküşünün ardından 3,5 dolar seviyelerine düştükten sonra da ona inananları ödüllendirdi. Solana katili olarak doğan Aptos henüz birçok altcoin ATH seviyesinin %80 altındayken yeni tarihi zirveler oluşturuyor.

Aptos (APT) Geleceği

Layer-1 blockchain protokolü Aptos Network, bugün Aptos Node v1.2 sürümünün Aptos ana ağına geleceğini açıkladı. Yükseltme, performansı artırmak, zaman aşımlarını azaltmak ve daha birçok iyileştirmeyi içeriyor. Haberin ve BTC fiyatının etkisiyle APT Coin yeniden çift haneli yükseliş yaparak 18 doları aştı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 18,15 dolarda ve güne %9,3’lük artışla devam ediyor. Aptos (APT) fiyatı, yoğun topluluk desteği sayesinde Ocak ayında %450’nin üzerinde artış gösterdi ve yeni yükseltmenin, kullanım durumları ve işlemlerdeki artışı destekleme potansiyeli nedeniyle altcoin hakkında iyimserlik büyüyor.

Aptos’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Aptos v1.2 sürümü yakında Aptos Mainnet’e geliyor. Ekip, topluluğun GitHub’da görüntüleyebileceği yeni özellikleri ve geliştirmeleri testnet üzerinde test etti. Aptos Node v1.2 sürümü, düşük bant genişliğine sahip ortamlarda tam düğümler için zaman aşımlarını azaltmayı da amaçlıyor. Solana özelinde de benzer bir sorun var, doğrulayıcıların çok yüksek oranda bant genişliğine sahip olması gerekiyor. Eğer Aptos hızına zarar vermeden bu desteği sağlarsa uzun vadede sonuçları olumlu olacaktır.

APT Coin Yorum

Aptos ana ağındaki yeni sürüm, AIP 1, AIP 2, AIP 3 ve AIP 4 yönetişim tekliflerinin gazı azaltmasını, işlem verimliliğini artırmasını ve birden fazla token değişikliği yapmasını sağlayacak. Daha hızlı, daha ucuz ve sorunsuz bir layer1, bu hikaye kripto topluluğunda karşılık bulacaktır. Solana’nın 2021 yılında kullanıcı sayısını önemli ölçüde artırmasının en büyük nedenlerinden biri buydu. Yatırımcıların önemli kısmı blockchain üzerinde yapacağı işlemler için minimum maliyet istiyor. Solana yüksek hız ve ultra düşük işlem ücretleriyle bunu sağladı ve NFT, DeFi alanında devasa bir büyüme gördü. Üstelik birkaç büyük kesintiye rağmen kullanıcılar Solana’dan vazgeçmedi.

Aptos, Solana’nın sağladığı avantajları kesintisiz ve daha yüksek performansla sunuyor. Üstelik özellikler ve geliştirmelerin yanı sıra ekip, doğrulayıcıların çökmesi veya sistemin DoS olması riskini taşıyan birkaç hatayı da düzeltti. Hatalar, rutin üçüncü taraf denetimi ve hata ödül programı sırasında tespit edildi. Bu haliyle bile kripto para meraklılarını cezbeden Aptos halen yolun başında sayılabilir. Uzun vadede APT Coin bu tarz ağ iyileştirmelerinin sonucu olarak daha değerli hale gelebilir.

Ana ağda Aptos Node v1.2’nin yayınlanmasının ardından altcoinin fiyatı 20 doların üzerine yeniden çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.