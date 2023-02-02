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Piyasalar Açıldı! Kripto Paralar İçin Kritik Saatler Başladı!

Orta vadede kripto paraların geleceği bu endekse bağlı bugün içinse ABD piyasalarının performansı takip edilecek.
17:45
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazı hazırlandığı sırada ABD hisse senedi piyasaları güne başladı ve beklendiği üzere yükseliş başladı. Şimdilik kripto paralar için güncel görünüm olumlu. Fed Başkanının dün yaptığı açıklamaların ardından ABD piyasalarında bugün yükselişin sürmesi bekleniyordu. Şimdilik beklenen senaryo gerçekleşiyor. Ancak ilerleyen saatler kritik öneme sahip olacak.

Kripto Paralar Yorum

Bitcoin fiyatı 17:30 borsa açılış saatinde 23.930 doların üzerine çıktı ancak henüz 24.000 dolara geri dönemedi. Bugün erken saatlerde 24.200 doları aşan fiyat yazı hazırlandığı sırada 23.906 dolarda bulunuyordu. Powell’ın dezenflasyon başladı açıklaması son derece önemliydi ve eğer faiz tavanı yukarı çekilmeyecekse artık artışların sonu neredeyse geldi. Önümüzdeki ay yapılacak muhtemel faiz artışının ardından zirveye ulaşılacak. Powell aşırı sıkılaşma belirtileri görürsek bunu düzeltecek araçlara sahibiz demişti bu da faizlerin net bir ihtiyaç olmamasına rağmen 5 seviyesine çıkabileceği şeklinde yorumlandı.

  • Nasdaq 100 (+2,1%)
  • S&P 500 (+0,7%)

Borsadaki yükselişin devam ettiği senaryoda önümüzdeki saatler kripto paralar için daha fazla yükseliş getirebilir. Ancak borsanın tersine dönmesi mevcut olumlu havayı en azından bugünlük dağıtabilecek güce sahip. Bundan dolayı yatırımcıların gözü ABD piyasalarında olacak.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

ABD Dolar Endeksi (DXY) için yapılan tahminler, analistlerin bir sonraki destek fiyatının 90 civarında olduğuna işaret etmeleri nedeniyle pek iç açıcı değil, ancak şu anda DXY gün içinde %0,09 düşüşle 101,13 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi genellikle BTC fiyatı ile ters bir korelasyon izliyor. DXY yaklaşık beş gün öncesine göre %0,70 oranında düştü.

DXY’deki daha fazla düşüş potansiyel olarak Bitcoin fiyatında başka bir artışa yol açabilir. Mevcut aralık, Mayıs 2022’de kaydedilen en düşük seviyelerden çok uzak değil. DXY bu seviyenin daha da altına düşerse, bir sonraki destek 92 aralığında.

Scottmelker yukarıdaki grafiği paylaşarak DXY için tahmini takipçilerine duyurdu. Analiste göre düşüş yaşansa da bu destek bölgesi kripto için riskli olmaya devam edecek. Bugün İngiltere ve ECB 50bp faiz artışı yaptığı için dolar endeksi zayıf görünümünü sürdürdü.

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