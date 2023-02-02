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360 Dolar Hayal Değil! Bu Kripto Para Kısa Vadede Görebilir!

Popüler altcoin için kritik hedefe yakında ulaşılabilir. Yükseliş motivasyonu devam ediyor.
19:30
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yeniden yükseliyor ve Fed akşamını da atlattıktan sonra daha yüksek dipler yapıyor. Ocak rallisi sürecek mi? Geçmiş veriler bize son 10 yılda sadece şubat ayının negatif kapatıldığını söylüyor. Eğer tarihsel verilerden çıkarılan istatistikler işe yarıyorsa şubat ayı muhtemelen daha fazla yükseliş göreceğimiz bir dönem olacak.

Binance Coin (BNB)

Nitekim BNB Coin dahil birçok altcoin kritik seviyeleri aşmayı başardı. İki haftadır devam eden mücadelenin sonunda 316 dolar seviyesi BNB tarafından aşıldı. Kasım 2022’nin sonlarında ve Ocak 2023’ün ortalarından bu yana, 315 dolarlık bölge BNB boğalarına sert bir direnç gösterdi. Greenfield duyurusu işe yaramışa benziyor. 332 ve 350 dolar, Binance Coin için yakın ana direnç seviyeleridir. Bitcoin de 24.500 dolar direnciyle karşı karşıya ancak şimdilik görünüm pozitif. BTC yukarı yönlü hareket etmeye devam ederse, altcoin piyasasının geri kalanının da bunu takip etmesi muhtemel.

Şubat ayının ilk iki gününde Binance Coin’de büyük yeşil mumlar görüldü. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, 25 Ocak’tan bu yana, 300 bölgesi birçok kez test edilmişti. Bu bölgedeki her mumda bir sıçrama görüldü ve bu da alıcıların risk iştahının yerinde olduğunu gösteriyor.

BNB Coin Fiyat Hedefi

Son iki haftanın turuncu trend çizgisi desteği de kırılmadı. BNB için 315 dolar seviyesi önemliydi. Yazı hazırlandığı sırada yükselişine başlayan BNB Coin 328 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin tekrar 23.900 seviyesini hedeflediği için 332 dolar direncinin ilerleyen saatlerde kalıcı olarak aşıldığını görebiliriz. Kısa vadede boğalar bu rallinin yerel zirvesi olarak 350-360 dolar aralığını değerlendirebilir. Kar almak isteyenler için bu seviye makul görünüyor.

Coinalyze’deki bir saatlik BNB grafiği, geçtiğimiz birkaç gün içinde spot CVD’nin büyük bir U dönüşü yaptığını gösterdi. Bu, alıcılardan gelen güçlü talebi teyit ederken rallinin devamını destekliyor. Öngörülen fonlama oranı da pozitifti ve son iki haftadır bu şekilde kaldı. Bu durum piyasa katılımcılarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğunu gösterdi. Yükseliş görünümünün geçersiz kılınması için 304 dolar altında kapanışlar görmek gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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